Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Zendaya μίλησε για τις απαιτήσεις της φήμης σε πρόσφατη εκδήλωση προβολής της ταινίας «Dune: Part Two» στη Νέα Υόρκη.

Όταν κάποιος από το κοινό τη ρώτησε για τους φανατικούς θαυμαστές διάσημων της ποπ κουλτούρας, ήταν ειλικρινής για τις εμπειρίες της. «Νιώθω, συχνά, ότι δεν είμαι κατάλληλη για αυτό το κομμάτι» είπε σύμφωνα με το Deadline. «Λατρεύω τη δουλειά μου, είμαι πολύ ευγνώμων. Μου αρέσει να κάνω τη δουλειά, μου αρέσει να βρίσκομαι στα γυρίσματα, μου αρέσουν τέτοιες στιγμές - μην με παρεξηγείτε - αλλά με τρομάζει αυτό το κομμάτι, συχνά» διευκρίνισε.

Η Zendaya συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εσωστρεφής ως παιδί. «Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί, πάντα ήμουν, και έτσι αυτό το κομμάτι δεν είναι φυσικό — αυτός είναι ένας τεράστιος λόγος για τον οποίο η μόδα έγινε σημαντική για μένα επειδή έγινε σαν πανοπλία για να προσποιούμαι ότι βγαίνω έξω και κάνω τη δουλειά» τόνισε.

«Θα ήθελα να είμαι ένα πρόσωπο και οι άνθρωποι να με βλέπουν έτσι αρχικά» εξήγησε. «Δεν ξέρω απαραίτητα αν θέλω ή μπορώ να τα διαχειριστώ όλα αυτά ή θέλω να τα διαχεριστώ – μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν τη δύναμη που πηγάζει από αυτό και δεν ξέρω αν αυτό είναι για μένα» ανέφερε η Zendaya.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός με καταγωγή από το Όκλαντ της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ πρωταγωνιστεί στη δραματική εφηβική σειρά του HBO, «Euphoria», και έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο Primetime Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

