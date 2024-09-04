Μπορείτε να μαντέψετε ποια διάσημη ηθοποιός είναι το κοριτσάκι της φωτογραφίας;

Η Zendaya δημοσίευσε στο Instagram μια πολύ γλυκιά φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Η διάσημη ηθοποιός έγινε 28 ετών και θέλησε με αυτό τον όμορφο τρόπο να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της για τις όμορφες ευχές τους.

«Γράφω για να σας πω πόσο ευγνώμων είμαι για όλες τις ευγενικές ευχές για τα γενέθλιά μου. Πραγματικά, σημαίνουν τα πάντα για μένα… Στην υγειά των 28!», έγραψε η Zendaya στην ανάρτησή της.



Στη φωτογραφία, η Zendaya δείχνει πανέμορφη με ένα μπλε φλοράλ φόρεμα και ποζάρει πάνω σε ένα κρεβάτι. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την καριέρα της Zendaya. Η ηθοποιός του «Euphoria» πρωταγωνίστησε σε μία από τις μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς, το «Challengers». Επίσης, οι μοντέρνες εμφανίσεις της έγιναν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο.

Στην ταινία, ο χαρακτήρας της Zendaya - μια επίδοξη σταρ του τένις - εγκαταλείπει την καριέρα της μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Αντ' αυτού, επικεντρώνεται στην προπόνηση του συναδέλφου της Art, που υποδύεται ο Mike Faist, τον οποίο ερωτεύεται και παντρεύεται.

Η Zendaya Maree Stoermer Coleman, παγκοσμίως γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, γεννήθηκε το 1996 στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Με γονείς εκπαιδευτικούς (η μητέρα της Γερμανίδα και ο πατέρας της Αφρικανός), η Zendaya είναι περήφανη για την καταγωγή της.

«Έχω το αφρικανικό μου όνομα, έχω ένα μεσαίο όνομα που είναι το μεσαίο όνομα της μαμάς μου, το οποίο είναι γαλλικό, μετά έχω τον Stoermer, και μετά το Coleman, Έχω κυριολεκτικά ένα χρονοδιάγραμμα ιστορίας στο όνομά μου», είχε πει σε συνέντευξή της.

Το έμφυτο πάθος της για την ερμηνεία την οδήγησε να ασχοληθεί με την υποκριτική, το τραγούδι και τον χορό και έχοντας την πλήρη υποστήριξη των γονιών της μετακόμισε με τον πατέρα της στο Λος Άντζελες, ο οποίος ανέλαβε χρέη μάνατζερ, καθώς η Zendaya ήταν ακόμα ανήλικη.

Στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο του Χόλιγουντ, η ηθοποιός κυριαρχεί ως πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει να είσαι ένα σύγχρονο είδωλο. Από τις ερμηνείες της έως τις επιλογές μόδας -που ξεφεύγουν από τα τετριμμένα- η επίδραση που ασκεί ξεπερνά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και έχει εδραιωθεί ως ένα από τα λαμπρότερα αστέρια της γενιάς της.

Πηγή: skai.gr

