Καλεσμένος στην εκπομπή «The Late Night Show» βρέθηκε ο ηθοποιός Jude Law, ο οποίος κλήθηκε να δώσει τις δικές του απαντήσει στο παιχνίδι ερωτήσεων του παρουσιαστή, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει «το πλήρες φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας», όπως λέει ο ίδιος.

Ο διάσημος σταρ του κινηματογράφου αντιμετώπισε με θάρρος τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Όταν έφτασε η στιγμή να αποκαλύψει ποιο θεωρεί ότι είναι «το πιο επικίνδυνο ζώο» στον πλανήτη, ο 51χρονος ηθοποιός απάντησε μετά από λίγες στιγμές σκέψης «ο φασίστας homo sapiens».

Η απάντησή του Βρετανού ηθοποιού προκάλεσε το χειροκρότημα και τις επευφημίες του κοινού, με τον παρουσιαστή να σπεύδει να συμφωνήσει μαζί του, συμπληρώνοντας ότι -δυστυχώς- στις μέρες μας αυτό το είδος έχει σταματήσει να είναι απειλούμενο και ο πληθυσμός του έχει ανακάμψει πλήρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.