Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Jude Law: Αποκάλεσε τους φασίστες ως τα πιο «επικίνδυνα ζώα» - Δείτε video

Η απάντησή του Βρετανού ηθοποιού προκάλεσε το χειροκρότημα και τις επευφημίες του κοινού

Jude Law

Καλεσμένος στην εκπομπή «The Late Night Show» βρέθηκε ο ηθοποιός Jude Law, ο οποίος κλήθηκε να δώσει τις δικές του απαντήσει στο παιχνίδι ερωτήσεων του παρουσιαστή, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει «το πλήρες φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας», όπως λέει ο ίδιος. 

Ο διάσημος σταρ του κινηματογράφου αντιμετώπισε με θάρρος τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Όταν έφτασε η στιγμή να αποκαλύψει ποιο θεωρεί ότι είναι «το πιο επικίνδυνο ζώο» στον πλανήτη, ο 51χρονος ηθοποιός απάντησε μετά από λίγες στιγμές σκέψης «ο φασίστας homo sapiens».

Η απάντησή του Βρετανού ηθοποιού προκάλεσε το χειροκρότημα και τις επευφημίες του κοινού, με τον παρουσιαστή να σπεύδει να συμφωνήσει μαζί του, συμπληρώνοντας ότι -δυστυχώς- στις μέρες μας αυτό το είδος έχει σταματήσει να είναι απειλούμενο και ο πληθυσμός του έχει ανακάμψει πλήρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Jude Law
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark