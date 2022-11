Χώρισε η Ντέμι Μουρ με τον σεφ φίλο της – Η σχέση δεν κράτησε ούτε ένα χρόνο…

Λιγότερο από ένα χρόνο από τότε που άρχισαν να βγαίνουν, η Ντέμι Μουρ και ο Daniel Humm χώρισαν, σύμφωνα με το «Us Weekly». Μόλις τρεις ημέρες, αφότου η ηθοποιός γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της, είδε το φως της δημοσιότητας η είδηση του χωρισμού της από τον Humm, έναν Ελβετό σεφ και ιδιοκτήτη εστιατορίου.

Τον Ιούνιο του 2022, η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε στον κόσμο το ειδύλλιό τους στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους στις Βερσαλλίες. Η ηθοποιός φέρεται να έβλεπε κρυφά τον Humm για μερικούς μήνες από τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με το «Page Six».

«Ο Ντάνιελ δουλεύει πολλές ώρες στο εστιατόριό του, το Eleven Madison Park, αλλά εξακολουθούν να βρίσκουν συχνά χρόνο για να τον συνοδεύει η Ντέμι για ρομαντικά δείπνα εκεί», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του πρώην πλέον ζευγαριού.

https://t.co/udSaR9O9wD Demi Moore goes Instagram official with boyfriend Daniel Humm https://t.co/TWv6JPR0Xi pic.twitter.com/anfWiTQ5zu