Χάρι Στάιλς για Λίαμ Πέιν: «Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος»

Στην απώλεια του πρώην μέλους των One Direction, Λίαμ Πέιν, αναφέρθηκε ο Χάρι Στάιλς σε συνέντευξή του στο Apple Music, με αφορμή την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του στις 6 Μαρτίου.

«Είναι τόσο δύσκολο να χάνεις έναν φίλο», είπε ο διάσημος καλλιτέχνης στον Ζέιν Λόου. «Είναι δύσκολο να χάνεις οποιονδήποτε φίλο, αλλά είναι ακόμη πιο οδυνηρό να χάνεις έναν άνθρωπο που σου μοιάζει τόσο πολύ σε τόσα πολλά πράγματα», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι ο Λίαμ Πέιν έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στο Μπουένος 'Αιρες της Αργεντινής.

«Υπήρξε μια περίοδος μετά τον θάνατό του, που πραγματικά δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ πόσο παράξενο είναι ότι άλλοι άνθρωποι μοιάζουν να μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο το πένθος σου», ανέφερε ο Στάιλς, προσθέτοντας ότι βίωσε «πολύ έντονα συναισθήματα» εξαιτίας της απώλειας, ενώ αναγνώρισε ότι υπήρχε «επιθυμία από άλλους» να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του.

Ο Λίαμ Πέιν ήταν μέλος του ποπ συγκροτήματος που κυριάρχησε στα charts με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα μαζί με τους Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Νάιαλ Χόραν και Λούις Τόμλινσον. Μετά τη διάλυση του γκρουπ, ακολούθησε σόλο καριέρα με R&B επιρροές και σημείωσε σημαντική επιτυχία με το τραγούδι «Strip That Down» να κατακτά το Top 10 σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

«Είδα έναν άνθρωπο με την πιο καλή καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος», υπογράμμισε ο καλλιτέχνης.

Συμπλήρωσε ότι ο θάνατος του πρώην συνεργάτη του ήταν «μια πραγματικά σημαντική στιγμή για μένα, ώστε να κοιτάξω τη δική μου ζωή και να πω στον εαυτό μου: «Τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να τη ζήσω;». Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσεις τους φίλους σου που φεύγουν από τη ζωή, είναι να ζεις τη δική σου στο έπακρο. Ήταν ένας εξαιρετικά ξεχωριστός άνθρωπος και είναι πραγματικά λυπηρό».

Ο βραβευμένος τρεις φορές με Grammy τραγουδιστής μετά την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Aperture» ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία του «Together, Together», η οποία περιλαμβάνει μια ιστορική σειρά 30 εμφανίσεων στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τον Guardian.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ο Στάιλς θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ στην αρένα Co-Op Live του Μάντσεστερ. Η εμφάνιση θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Netflix από την Κυριακή, 8 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

