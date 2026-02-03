Η Χάλι Μπέρι μίλησε ανοιχτά για τη γήρανση στο Χόλιγουντ. Ποζάροντας για το περιοδικό «Cut», η 59χρονη ηθοποιός είναι έτοιμη να γίνει πιο δυναμική από ποτέ.

Αποκαλώντας την τρέχουσα εποχή της «αποστολή της εμμηνόπαυσης», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν μεγαλώνεις, σταματάς να σε κρίνουν σαν να είσαι ένα κομμάτι κρέας». Και πρόσθεσε: «Φτάνεις σε αυτή την ηλικία, όπου νιώθεις ότι σε περιθωριοποιούν, σε υποτιμούν. Το νιώθεις στη δουλειά. Το νιώθεις από την κοινωνία... Αλλά έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να εξαφανιστεί».

Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να επιβραδύνει τον ρυθμό της στο άμεσο μέλλον. «Φέτος, η Χάλι Μπέρι θα συμμετάσχει στην παραγωγή τριών σειρών και επτά ταινιών και θα πρωταγωνιστήσει σε όλες», υπενθυμίζει η έκδοση στους αναγνώστες της.

Επίσης, η διάσημη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική διαδρομή αυτογνωσίας που χρειάστηκε να διανύσει, αποκαλύπτοντας πως για χρόνια έλκυε ανθρώπους που αντικατόπτριζαν τα δικά της άλυτα τραύματα. Όπως εξομολογήθηκε, συνειδητοποίησε ότι οι σχέσεις της ήταν με ανθρώπους «καταρρακωμένους», με παιδικά βιώματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί, όπως ακριβώς συνέβαινε και με την ίδια.

Η βραβευμένη ηθοποιός τόνισε ότι η ουσιαστική αλλαγή ήρθε μόνο όταν αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον πόνο της παιδικής της ηλικίας και να μιλήσει ανοιχτά για όσα κρατούσε κρυφά. «Έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου», ανέφερε, εξηγώντας πως αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη για να μπορέσει να αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό της και να είναι συναισθηματικά παρούσα για τα παιδιά της.

Σήμερα, στα 59 της χρόνια, η Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο συμφιλιωμένη από ποτέ με τον εαυτό της και το δείχνει έμπρακτα. Με αφορμή τα γενέθλιά της τον περασμένο Αύγουστο, μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με μπικίνι, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αυτοαποδοχής, δύναμης και αγάπης προς τον εαυτό μας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πηγή: skai.gr

