Τζούλια Ρόμπερτς: Η σπάνια φωτογραφία και το… «σ’ αγαπώ» στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του

Η Τζούλια Ρόμπερτς δημοσίευσε στο Instagram μια ευχή για τα 57α γενέθλια του συζύγου της, Ντάνι Μόντερ. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία των δύο να αγκαλιάζονται, με τον Μόντερ να πιάνει τρυφερά τα μαλλιά της. Η ίδια έγραψε στην ανάρτηση: «Η αγαπημένη μου μέρα. Ο αγαπημένος μου άντρας. #131 #WLF».

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, κινηματογραφιστής, γιόρτασαν την 4η Ιουλίου την 23η επέτειο του γάμου τους. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τα δίδυμα, τη Hazel και τον Phinnaeus, 21 ετών, και τον γιο τους Henry, 18 ετών.

Τον Σεπτέμβριο, η σταρ μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα σε μια συνέντευξη με τον μακροχρόνιο φίλο της Τζορτζ Κλούνεϊ. Η συζήτηση μεταξύ των δύο βετεράνων ηθοποιών δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού «72 Magazine».

Η Ρόμπερτς μίλησε ειλικρινά για την ανατροφή των παιδιών της, περιγράφοντας τον εαυτό της και τον σύζυγό της ως «αυστηρότερους γονείς» από τους άλλους στην κοινότητά τους. Όταν ρωτήθηκε αν περιόριζε την πρόσβαση των παιδιών της στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους, η ίδια απάντησε: «Νομίζω ότι ήταν σίγουρα από τα τελευταία παιδιά στην ηλικία τους που απέκτησαν κινητά τηλέφωνα και άλλα παρόμοια».

Επίσης, σε άλλη συνέντευξή της στο «CBS This Morning» η ηθοποιός είχε μιλήσει και πάλι τρυφερά για την οικογένειά της. «Όταν δεν εργάζομαι, το να είμαι νοικοκυρά είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης. Δεν είναι ουράνια τόξα και γατάκια κάθε μέρα, αλλά μου φέρνει πολλή χαρά. Η ζωή που έχω φτιάξει με τον σύζυγό μου και τα παιδιά μας είναι ό,τι καλύτερο. Αισθάνομαι υπέροχα όταν γυρίζω σπίτι στο τέλος της ημέρας και με περιμένει αυτή η… αγκαλιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.