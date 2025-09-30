Χάλι Μπέρι: Το φθινόπωρο ήρθε, αλλά η ηθοποιός είναι ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση - Πόσο σέξι… (φωτό)

Η Χάλι Μπέρι -σίγουρα- ξεσήκωσε εκατομμύρια χρήστες του Instagram. Η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία «ανεβάζει» τακτικά προκλητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε μια άκρως σέξι φωτογραφία της.

Η όμορφη ηθοποιός φόρεσε το μικροσκοπικό στρινγκ μπικίνι της και γύρισε την πλάτη της στον φωτογραφικό φακό, δείχνοντας στους followers τα οπίσθιά της. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στην έρημο ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Η Χάλι έγραψε με χιούμορ στους 9,1 εκατομμύρια followers της: «Φαίνεται ότι πηγαίνω προς τη λάθος κατεύθυνση, αλλά δεν είναι έτσι... Απλά πηγαίνω προς τη δική μου κατεύθυνση!». Η ηθοποιός των «X-Men» φαινόταν λαμπερή όπως πάντα, ενώ πρόσφατα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις εξωτικές διακοπές της.

Η Χάλι Μπέρι είχε δύσκολο παρελθόν όσον αφορά στους συντρόφους της. Η ηθοποιός του Χόλιγουντ έχει περάσει από τρεις γάμους, καθένας με τη δική του ιστορία και τις δικές του «πληγές». Ο πρώτος της γάμος, το 1993, ήταν με τον παίκτη του μπέιζμπολ, Ντέιβιντ Τζάστις. Ο χωρισμός τους το 1997 την οδήγησε, όπως έχει δηλώσει, σε βαθιά κατάθλιψη. Το 2001 παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Έρικ Μπένετ. Ο γάμος αυτός τελείωσε το 2005, με την ίδια να αποκαλύπτει δημόσια ότι ο Έρικ Μπένετ αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στο σεξ. Ο τρίτος της γάμος ήρθε τον Ιούλιο του 2013 με τον Γάλλο ηθοποιό, Ολιβιέ Μαρτίνεζ. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, όμως το ζευγάρι χώρισε το 2015 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα.

