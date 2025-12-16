Χάιντι Κλουμ: Ο 22χρονος γιος της κάνει θραύση στον χώρο της μόδας (φωτό)

Ο γιος της Χάιντι Κλουμ, Χένρι, φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του στον κόσμο της μόδας, καθώς οι δυο τους πόζαραν στο εξώφυλλο του γερμανικού περιοδικού «ELLE». Η 52χρονη Χάιντι έλαμπε με το βελούδινο φόρεμά της, αγκαλιάζοντας τρυφερά τον μεγαλύτερο γιο της, ενώ ο 20χρονος Χένρι φόρεσε ένα μαύρο κουστούμι.

Ο όμορφος νεαρός είναι ο γιος της Χάιντι από τον γάμο της με τον μουσικό Σιλ, 62 ετών, και το ζευγάρι, που δεν είναι πλέον μαζί, έχει επίσης έναν γιο, τον Γιόχαν, 19 ετών, και μια κόρη, τη Λου, 16 ετών. Η Χάιντι έχει επίσης μια κόρη, τη Λένι, 21 ετών, από την προηγούμενη σχέση της με τον Ιταλό επιχειρηματία, Φλάβιο Μπριατόρε.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Χένρι έχει ήδη κερδίσει την προσοχή του κοινού με το στυλ, την παρουσία και τη φυσική του γοητεία. Πρόσφατα, έκανε το ντεμπούτο του στις πασαρέλες, δείχνοντας ότι διαθέτει τόσο το ταλέντο όσο και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να ξεχωρίσει.

Η σχέση του με τη μητέρα του παραμένει στενή και τρυφερή, με τη Χάιντι να υποστηρίζει κάθε βήμα του γιου της καθώς εκείνος χαράσσει τον δικό του δρόμο στον κόσμο της μόδας. Η πορεία του Χένρι φαίνεται να είναι μόνο η αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας, που συνδυάζει κληρονομιά, ταλέντο και προσωπικό στυλ.

Ο Χένρι έχει πει ότι οι γονείς του τον ενθάρρυναν από μικρό να εξερευνά την έκφραση μέσω του ρούχου και να βρίσκει τι τον κάνει να αισθάνεται καλά και δυνατός. Του έλεγαν να επιλέγει ό,τι τον εκφράζει καλύτερα και τον βοηθά να νιώθει αυτοπεποίθηση.

«Όταν μεγάλωνα, πάντα εξελισσόταν το προσωπικό μου στυλ και έβρισκα πώς νιώθω με διαφορετικά ρούχα, αλλά αυτό άλλαζε με τον καιρό. Οι γονείς μου μου έλεγαν: ‘Ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά, ό,τι σε κάνει να νιώθεις δυνατός, ό,τι σε κάνει να νιώθεις όπως θες να νιώθεις’’», έχει πει σε συνεντεύξεις του.

«Έχω μεγαλώσει μέσα στη μόδα και την ψυχαγωγία, αλλά το να μπω ο ίδιος σε αυτόν τον κόσμο είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ενθουσιασμένος να μάθω, να εξελιχθώ και να βρω τη δική μου φωνή στη βιομηχανία», ανέφερε ο γιος της Χάιντι Κλουμ.

