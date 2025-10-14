Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει με μίνι φόρεμα και βαθύ ντεκολτέ και προκαλεί «σεισμό» στο Instagram (video)

H Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) είναι από τα πιο διάσημα μοντέλα στον κόσμο και πάντοτε οι εμφανίσεις της γίνονται αντικείμενο συζήτησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας σειράς του γερμανικού «Next Top Model», η σούπερ σταρ της μόδας αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το οποίο σίγουρα θα ταυτίζονται πολλές από τις θαυμάστριές της.

Στο Instagram Stories, η 52χρονη Κλουμ μας έδειξε το βαθύ ντεκολτέ της, αλλά κάτι δεν πήγε καλά, αφού το μοντέλο παραπονέθηκε ότι μία τρίχα είχε «κολλήσει» σε… λάθος σημείο.

Μιλώντας στα γερμανικά στο βίντεο, η Χάιντι ακούγεται να παραπονιέται για την αδύναμη τρίχα στην ομάδα της. Η πρώην σταρ της Victoria's Secret είναι παρουσιάστρια και κριτής στο συγκεκριμένο σόου από το 2006.

Όσον αφορά στην τολμηρή εμφάνισή της, η μητέρα τεσσάρων παιδιών δήλωσε πέρυσι στην εφημερίδα «The Times»: «Δεν ντρέπομαι για τη θηλυκότητά μου. Μου αρέσει να ντύνομαι με ρούχα που αναδεικνύουν το ντεκολτέ μου, να φοράω μίνι φούστες, ψηλά τακούνια, πανέμορφες κάλτσες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να πάω σπίτι μαζί σου».

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Η σταρ πρόσθεσε: «Αυτή είναι απλά η προσωπικότητά μου. Γιατί όχι; Θέλω να διασκεδάζω και να δείχνω το σώμα μου, αλλά έχω όρια, όπως όλες οι γυναίκες». Η Γερμανίδα καλλονή μίλησε πρόσφατα στο «People» και τόνισε ότι το γεγονός ότι είναι 50 ετών, δεν σημαίνει ότι είναι «εκτός αγοράς». «Είμαστε πολύ μέσα στην αγορά για να μας βλέπουν όλοι. Μην κρύβεσαι στα 50 σου. Έχουμε μόνο αυτή τη ζωή, οπότε συνέχισε να τη ζεις».



Πηγή: skai.gr

