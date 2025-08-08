Τζέιμς Κάμερον: «Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις υπαρξιακές απειλές: Κλιματική αλλαγή, πυρηνικά όπλα και υπερνοημοσύνη»

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, γνωστός για τις εμβληματικές ταινίες «Τιτανικός» και «Avatar», εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η ολοένα αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε στρατιωτικά πλαίσια. Ο ίδιος φοβάται πως ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός εξοπλισμών, υπό την καθοδήγηση έξυπνων αλγορίθμων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα δυστοπικό μέλλον, παρόμοιο με εκείνο που απεικόνισε στο κινηματογραφικό φραντσάιζ "Terminator".

Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, με αφορμή την προσεχή προσαρμογή του βιβλίου «Ghosts of Hiroshima» του Τσαρλς Πελεγκρίνο για τον κινηματογράφο, ο Κάμερον ανέλυσε τις ανησυχίες του. Αν και, όπως ανέφερε, επαγγελματικά η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί βασικό εργαλείο στη δουλειά του, τονίζει πως ενδεχόμενη ανάπτυξή της με καταστροφικές προθέσεις εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους:

«Πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μίας αποκάλυψης τύπου Terminator, εάν συνδυάσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη με οπλικά συστήματα, ακόμη και με πυρηνικά. Επειδή το πεδίο των επιχειρήσεων είναι τόσο γρήγορο, τα χρονικά περιθώρια για λήψη αποφάσεων είναι πολύ σύντομα, θα χρειαζόταν μία υπερ-νοημοσύνη για να μπορέσει να επεξεργαστεί όλο αυτό και ίσως να είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο στον κύκλο λήψης αποφάσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Καναδός δημιουργός συνέχισε επισημαίνοντας την ανθρώπινη ευαλωτότητα: «Αλλά οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στα λάθη και έχουν γίνει πολλά σφάλματα που μας έφεραν στα πρόθυρα διεθνών επεισοδίων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Οπότε δεν ξέρω». Παράλληλα, ο Κάμερον επισήμανε το σύνθετο τοπίο προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα: «Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο καμπής στην ανθρώπινη ανάπτυξη όπου έχουμε τρεις υπαρξιακές απειλές: Την κλιματική αλλαγή και τη συνολική υποβάθμιση του φυσικού κόσμου, τα πυρηνικά όπλα και την υπερ-νοημοσύνη. Όλες τους φαίνεται να εκδηλώνονται και κορυφώνονται ταυτόχρονα. Ίσως η υπερ-νοημοσύνη να είναι η απάντηση».

Η προφητεία των ταινιών Terminator και η σημερινή πραγματικότητα

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη ταινία «Terminator», που έκανε πρεμιέρα το 1984 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα βιώνει την κυριαρχία ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης για την εθνική άμυνα, με το όνομα Skynet. Αυτή η κινηματογραφική αφήγηση, όπως επισημαίνει ο Guardian, μοιάζει ολοένα και πιο επίκαιρη στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων στην τεχνολογία και τη διεθνή ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.