H Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στην εμφάνισή της. Στο νέο τεύχος του «People», που γιορτάζει την επιστροφή της στο «Project Runway», το 52χρονο μοντέλο αποκάλυψε αν κάνει ενέσεις. «Είμαι υπέρ του botox», δήλωσε η Γερμανίδα σταρ στο περιοδικό.

Και είναι χαρούμενη που τόσες πολλές διάσημες γυναίκες παραδέχονται ότι έχουν υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση, αν και η ίδια δεν αποκαλύπτει αν έχει εμπιστευτεί το νυστέρι κάποιου πλαστικού.

Η Κλουμ ξεκαθάρισε, επίσης, ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι σέξι και μετά τα 50. «Η μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με το να είσαι 50άρα, είναι ότι έχεις περάσει από τη μέση ηλικία. Δεν έχεις περάσει από τη μέση ηλικία», επέμεινε. «Μην κρύβεστε στα 50 σας».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε στους θαυμαστές της ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αλλαγές, αλλά να τις αγκαλιάζουμε. «Η ομορφιά αλλάζει συνεχώς και εγώ είμαι εδώ για την αλλαγή. Αν είναι πάντα η ίδια, η ζωή είναι βαρετή», είπε με νόημα η Κλουμ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Κλουμ τόνισε ότι το να γερνάς σημαίνει ότι είσαι ακόμα ζωντανός: «Δεν θέλουμε όλοι να γεράσουμε; Ξέρω ότι το λέμε πάντα αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Για μένα, το να γερνάω δεν έχει σημασία. Δεν ντρέπομαι για την ηλικία μου ή το σώμα μου. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι θέλει».

Όσον αφορά στις σέξι φωτογραφίες που μοιράζεται στο διαδίκτυο, η ίδια είπε ότι είναι απλά ο τρόπος που λειτουργεί για εκείνη. «Φωτογραφίζομαι γυμνή ή με εσώρουχα από το 1992, πολύ πριν από το Instagram», σημείωσε.

«Για μένα, λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα τελευταία 15 χρόνια, άλλοι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνω εγώ εδώ και 30 χρόνια. Αντί να εμφανίζομαι με το μικροσκοπικό μου μπικίνι σε ένα περιοδικό, εμφανίζομαι στο Instagram. Είναι το ίδιο πράγμα», κατέληξε η Χάιντι Κλουμ.

Πηγή: skai.gr

