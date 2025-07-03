Η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) μίλησε «ανοιχτά» για το πρόσφατο one-night stand που είχε με έναν 26χρονο άνδρα. «Είχα μάλλον τρεις περιπέτειες μιας νύχτας σε ολόκληρη τη ζωή μου», αποκάλυψε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια του podcast «Call Her Daddy». «Ωστόσο, πρόσφατα ‘’πήγα’’ με έναν 26χρονο και ήταν πραγματικά σούπερ. Και δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Ήταν υπέροχα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο η Σαρλίζ Θερόν ανέφερε: «Κάνω το είδος του σεξ που δεν είχα ποτέ στα 20 ή στα 30 μου. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε αυτές που θα έλεγαν ‘’άντε γ…’’. Θα έχω οργασμό». Όσον αφορά στην εύρεση συντρόφου, η ηθοποιός δεν ντράπηκε να πει ότι είναι στην εφαρμογή γνωριμιών Raya, αν και δεν θα το συνιστούσε πλήρως.

«Οι εφαρμογές είναι απλά φρικτές», είπε η Θερόν. Μάλιστα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε στους άνδρες των εφαρμογών γνωριμιών μερικές καλές συμβουλές, «όχι επειδή θέλω να βγω μαζί σας, αλλά επειδή θέλω να σας βοηθήσω», διευκρίνισε η ίδια.

«Όχι φωτογραφίες από το Burning Man», ανέφερε με χιούμορ. «Όχι φωτογραφίες σας με άλλες γυναίκες. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να ξέρω ότι έχεις φίλες. Και δεν θέλω να τραβάς μια selfie στην ντουλάπα σου με το χέρι σου στην τσέπη ενός τζιν. Κάνει τον κόλπο μου να κλείνει. Απλά δεν μπορώ. Και μην μου πεις ότι είσαι διευθύνων σύμβουλος γιατί δεν είσαι. Λυπάμαι. Σε τι; Κάποιας επιχείρησης που δεν μπορείς να μου εξηγήσεις και που κανένας από τους φίλους μου δεν μπορεί να καταλάβει…», κατέληξε η Σαρλίζ Θερόν.

Η Theron ξεκαθάρισε ότι «δεν προσπαθεί να γίνει κακιά», αλλά θέλει να βοηθήσει τους άνδρες στις εφαρμογές. «Είμαι μια γυναίκα 50 ετών που σας λέει ότι αυτό δεν αρέσει στα κορίτσια. Δεν τους αρέσει καθόλου».

Πηγή: skai.gr

