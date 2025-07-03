Τσιτσιπάς – Μπαντόσα: Ισπανικό περιοδικό αποκαλύπτει γιατί χώρισαν

Τον λόγο για τον οποίο τελικά αν και προσπάθησαν δεν κατάφεραν να μείνουν μαζί ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα αποκάλυψε το ισπανικό περιοδικό «Hola».

Άτομο το οποίο ήταν κοντά στο ζευγάρι μίλησε στο περιοδικό και ανέφερε ότι μετά το Wimbledon και τον αποκλεισμό τους αρκετά νωρίς στο τουρνουά όλα άλλαξαν.

«O χωρισμός απλά συνέβη. Και οι δύο αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του Wimbledon και όλα έπεσαν πάνω τους. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις καριέρες τους με τους τραυματισμούς που υπέστησαν και αυτό επηρέασε τη σχέση τους», αναφέρει το άτομο αυτό και προσθέτει:

«Δεν είναι, φυσικά, καλά. Είναι φυσιολογικό για κάθε ζευγάρι που χωρίζει. Ξεκίνησαν καλά τη χρονιά και τα όνειρά τους έχουν διαλυθεί. Είναι ένα υγιής χωρισμός και δεν εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα ή επιρροές από τις οικογένειες όπως έχει ξεκινήσει να ακούγεται. Προσπάθησαν πολύ να λειτουργήσει η σχέση τους αλλά τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τα φαντάσματα από το παρελθόν επέστρεψαν με τους τραυματισμούς που υπέστησαν. Πρόκειται για έναν χωρισμό ανάμεσα σε ενήλικες που αγαπούν πολύ ο ένας τον άλλο και αυτή ήταν μια ώριμη απόφαση που έλαβαν» κατέληξε η ίδια πηγή», καταλήγει.

