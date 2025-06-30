Η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από τον γάμο του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) με τη Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), ο οποίος κόστισε, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, 50 εκατομμύρια δολάρια και έκαναν… παρέλαση πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τις επιχειρήσεις. Η ηθοποιός τα έβαλε με τον μεγιστάνα της Amazon και τη νέα του σύζυγο μιλώντας με χιούμορ στην εκδήλωση «Block Party» του φιλανθρωπικού της οργανισμού, Charlize Theron Africa Outreach Project, που πραγματοποιήθηκε στα Universal Studios του Λος Άντζελες.

«Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που δεν πήραν πρόσκληση για τον γάμο του Μπέζος. Αλλά αυτό δεν πειράζει, γιατί αυτοί είναι χάλια και εμείς είμαστε ‘’κουλ’’», πρόσθεσε η Theron, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», κάνοντας, προφανώς, πλάκα.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 49 ετών, συνέχισε ευχαριστώντας τους καλεσμένους της που «αφιέρωσαν χρόνο για να είναι μέρος αυτού του γεγονότος, ειδικά όταν ο κόσμος μοιάζει να καίγεται, γιατί καίγεται», όπως σχολίασε. «Εδώ στο Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο, κινούμαστε γρήγορα προς τα πίσω. Η μεταναστευτική πολιτική έχει καταστρέψει τις ζωές των οικογενειών και όχι των εγκληματιών, τα δικαιώματα των γυναικών γίνονται όλο και λιγότερα κάθε μέρα, οι ζωές των queer και των τρανς διαγράφονται όλο και περισσότερο και η βία λόγω φύλου αυξάνεται. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτική, είναι προσωπικό», ανέφερε με νόημα η Θερόν. Στο τέλος των δηλώσεών της, και ενώ το κοινό την χειροκροτούσε, η Σαρλίζ Θερόν φέρεται να πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ναι, γ@μ@ τους».

Ο γάμος του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, που διήρκεσε τρεις ημέρες προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιταλία. Οργανώσεις όπως η Greenpeace καταδίκασαν την υπερπολυτελή τελετή, καλώντας τον Μπέζος να πληρώσει περισσότερους φόρους, ενώ σήκωσαν πανό στο κέντρο της Βενετίας με το μήνυμα: «Αν μπορείς να νοικιάσεις τη Βενετία για τον γάμο σου, μπορείς να πληρώσεις και περισσότερους φόρους».

Greenpeace activists unveiled a huge banner of Amazon founder Jeff Bezos in Venice's St. Mark's Square.



Bezos is set to wed his girlfriend Lauren Sanchez in the city later this week but, in addition to Greenpeace, some locals have staged protests against the event. pic.twitter.com/o1McKder2z — ABC News (@ABC) June 23, 2025

An art collective installed satirical mannequins of Jeff Bezos around Venice ahead of his controversial wedding. He has faced backlash from locals who claim this adds to over-tourism and from activists who say he needs to pay more in taxes. pic.twitter.com/frPzuD1Dsj — USA TODAY (@USATODAY) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.