Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Απασφάλισε» η Σαρλίζ Θερόν: Δεν ενθουσιάστηκε με τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ - Είναι απαίσιοι… (video-φωτό)

Η ηθοποιός τα έβαλε με τον μεγιστάνα της Amazon και τη νέα του σύζυγο μιλώντας με χιούμορ στην εκδήλωση «Block Party» του φιλανθρωπικού της οργανισμού

Theron

Η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από τον γάμο του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) με τη Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), ο οποίος κόστισε, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, 50 εκατομμύρια δολάρια και έκαναν… παρέλαση πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τις επιχειρήσεις. Η ηθοποιός τα έβαλε με τον μεγιστάνα της Amazon και τη νέα του σύζυγο μιλώντας με χιούμορ στην εκδήλωση «Block Party» του φιλανθρωπικού της οργανισμού, Charlize Theron Africa Outreach Project, που πραγματοποιήθηκε στα Universal Studios του Λος Άντζελες. 

Μπέζος

«Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που δεν πήραν πρόσκληση για τον γάμο του Μπέζος. Αλλά αυτό δεν πειράζει, γιατί αυτοί είναι χάλια και εμείς είμαστε ‘’κουλ’’», πρόσθεσε η Theron, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», κάνοντας, προφανώς, πλάκα.

Μπέζος

Μπέζος

Λόρεν Σάντσεζ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 49 ετών, συνέχισε ευχαριστώντας τους καλεσμένους της που «αφιέρωσαν χρόνο για να είναι μέρος αυτού του γεγονότος, ειδικά όταν ο κόσμος μοιάζει να καίγεται, γιατί καίγεται», όπως σχολίασε. «Εδώ στο Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο, κινούμαστε γρήγορα προς τα πίσω. Η μεταναστευτική πολιτική έχει καταστρέψει τις ζωές των οικογενειών και όχι των εγκληματιών, τα δικαιώματα των γυναικών γίνονται όλο και λιγότερα κάθε μέρα, οι ζωές των queer και των τρανς διαγράφονται όλο και περισσότερο και η βία λόγω φύλου αυξάνεται. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτική, είναι προσωπικό», ανέφερε με νόημα η Θερόν. Στο τέλος των δηλώσεών της, και ενώ το κοινό την χειροκροτούσε, η Σαρλίζ Θερόν φέρεται να πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ναι, γ@μ@ τους».

Ο γάμος του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, που διήρκεσε τρεις ημέρες προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιταλία. Οργανώσεις όπως η Greenpeace καταδίκασαν την υπερπολυτελή τελετή, καλώντας τον Μπέζος να πληρώσει περισσότερους φόρους, ενώ σήκωσαν πανό στο κέντρο της Βενετίας με το μήνυμα: «Αν μπορείς να νοικιάσεις τη Βενετία για τον γάμο σου, μπορείς να πληρώσεις και περισσότερους φόρους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Charlize Theron Τζεφ Μπέζος Lauren Sánchez
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark