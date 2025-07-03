Σίντνεϊ Σουίνι: Η μάχη… στήθος με στήθος που της χάρισε μια πρόσκληση για τον γάμο του Μπέζος

Η Megyn Kelly ισχυρίστηκε ότι το μέγεθος του στήθους της Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) ήταν ο λόγος που πήρε πρόσκληση για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ, στη Βενετία της Ιταλίας. «Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι η νέα ‘’είδηση’’ εκεί έξω, επειδή έχει αυτά τα τεράστια στήθη με τα οποία όλοι έχουν εμμονή», είπε η δημοσιογράφος στο «The Megyn Kelly Show», ενώ μιλούσε για τον «γάμο του αιώνα». Και στη συνέχεια αναρωτήθηκε: «Πώς κατέληξε εκεί;».

Sydney Sweeney leaves the Gritti Palace Hotel ahead of Jeff Bezos and Lauren Sanchez's wedding on June 27, 2025 in Venice, Italy.#GettyVideo 🎥 @AndreaCremascoli 👉 https://t.co/LKbHaDM9Og pic.twitter.com/CS8oFKRlaN June 27, 2025

«Αν μου έλεγες ότι ήταν σαν τους συναδέλφους της Λόρεν Σάντσεζ από τον πρώτο ειδησεογραφικό σταθμό στον οποίο εργάστηκε, σίγουρα, αυτό είναι φυσιολογικό», συνέχισε η 54χρονη δημοσιογράφος. «Αυτό θα έκανε ένας αληθινός φίλος, θα καλούσε τους φίλους της ζωής του. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν φαίνεται να είχε ‘’στενή’’ σχέση με κανέναν από τους δύο».

Sydney Sweeney turned up at Jeff Bezos’ wedding to ‘pay respects to the boss’ https://t.co/XUDVKSRbLh pic.twitter.com/AMsITjnd0C — celebitchy (@celebitchy) July 2, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Page Six», η ηθοποιός του «Euphoria» προσκλήθηκε στον υπερπολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ επειδή πρωταγωνιστεί σε μια επερχόμενη ταινία για την Amazon MGM Studios. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία χώρισε πρόσφατα με τον αρραβωνιαστικό της Jonathan Davino, έκανε αισθητή την παρουσία της στο γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού. Η ηθοποιός του «White Lotus» εθεάθη να χορεύει με τον Τομ Μπρέιντι στη δεξίωση, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα με τον Τομ Μπρέιντι και τον Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος χώρισε πρόσφατα με την Κέιτι Πέρι.

