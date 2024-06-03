Madonna: Ο πατέρας της έγινε 93 ετών! – Σε αγαπάω μέχρι το φεγγάρι και πίσω…

Ο πατέρας της Μαντόνα, Σίλβιο Τσικόνε, γιόρτασε τα γενέθλιά του και η «βασίλισσα της ποπ» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σπάνιες φωτογραφίες τους.

«Ευτυχισμένα 93α γενέθλια Silvio! Συγχαρητήρια που οδηγείς το roller coaster της ζωής με χιούμορ και λογική. Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μου το “μάντρα” σου στη ζωή, το οποίο είναι “Θα πάω μέχρι να πέσουν οι Τροχοί”. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει! Σε αγαπάω μέχρι το φεγγάρι και πίσω», έγραψε η Μαντόνα στην ανάρτησή της.

Η Μαντόνα διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον πατέρα της και μάλιστα στο παρελθόν είχε γράψει ένα τραγούδι για εκείνον, αφιερωμένο στην «γκρίνια» του με τίτλο «Papa don’t preach».

Η Μαντόνα γεννήθηκε στο Μπέι Σίτι του Μίσιγκαν. Ο πατέρας της είναι πρώτης γενιάς Ιταλοαμερικανός. Η μητέρα της, Λουίζ, ήταν Γαλλοκαναδικής καταγωγής. Έφυγε από τη ζωή την 1η Δεκεμβρίου 1963, όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις 5 ετών. Δεδομένου ότι η καλλιτέχνιδα είχε το ίδιο όνομα με τη μητέρα της, τα μέλη της οικογένειάς της τη φώναζαν «Little Nonni».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.