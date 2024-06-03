ΚΡΙΟΣ

Αισθητή θα είναι η κινητικότητα γύρω σας την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Μικρή δόση έντασης θα σημειωθεί στον οικογενειακό χώρο και στην προσωπική σας ζωή. Με μια δόση ασάφειας διαμορφώνεται ένα καινούργιο κλίμα στην καθημερινότητα σας, δεν λείπουν οι κάθε λογής περιορισμοί, αλλά μέχρι το κλείσιμο της, θα μπορέσετε να κλείσετε αρκετές υποχρεώσεις και να τακτοποιήσετε υποθέσεις. Συναισθηματικά τα πράγματα είναι συμπαθητικά αλλά όχι τόσο καλά όσο θα θέλατε. Επικοινωνιακά μπορείτε να γοητεύεστε τους ανθρώπους που σας αφορούν. Οικονομικά μην βγαίνετε από τα όρια του σταθερού σας προϋπολογισμού.

ΤΑΥΡΟΣ

Αρχίζει μια σταδιακή ύφεση στις δυσκολίες και τα επεισόδια που σημάδεψαν τον προηγούμενο μήνα. Μικρή δόση βελτίωσης παρατηρείται στην αισθηματική σας ζωή. Οι πρωτοβουλίες σας γύρω από τα οικονομικά σας θα αποδώσουν, αναπτύξτε διαλλακτική συμπεριφορά στις σχέσεις με το περιβάλλον και κυρίως στις συνεργασίες σας. Μην βιάζεστε να απορρίψετε κάτι ούτε να θυμώσετε με κάποιους αν τα πρώτα δείγματα των δικών τους κινήσεων είναι ενοχλητικά προς εσάς. Μετά τα μέσα της εβδομάδας, κάτι σημαντικό προκύπτει στην ερωτική σας ζωή.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η περίοδος των γενεθλίων σας σάς βοηθά να ανασυγκροτηθείτε τόσο πρακτικά όσο και ψυχολογικά. Έμφαση δίνεται στην συναισθηματική σας ζωή, ενώ ο Άρης κάνει αισθητή την παρουσία του στη στην ζωή σας τονίζοντας την νευρικότητα αλλά και την δημιουργικότητα. Ένας νέος κύκλος γεγονότων θα σας οδηγήσει στην λύση προβλημάτων και στην ηθική ικανοποίηση. Μην χάνετε την ψυχραιμία σας και ελέγχετε τις λέξεις που εκφράζετε και τις κινήσεις που κάνετε. Υπερασπίστε το αντικείμενο της δουλειάς σας ενάντια σε κάθε μορφής αντιξοότητας που συνεχίζουν να υπάρχουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Ερμής αλλά και και η Αφροδίτη συνεχίζουν την πορεία τους στο ζώδιο σας και έτσι εντείνεται ο συναισθηματισμός και η βιασύνη μέσα σας. Παράλληλα όμως μπορείτε να υπερασπίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και τα τρέχοντα συμφέροντα σας. Αυτό σας κάνει λίγο περισσότερο ικανούς να προστατέψετε ανθρώπους και πράγματα που σας απασχολούν. Ιδιαίτερα η Αφροδίτη τονίζει την διευκόλυνση που θα έχετε στα επαγγελματικά σας αλλά και μια δόση αιφνίδιας επιτυχίας στα ερωτικά σας. Απολαύστε κάθε τι καλό που θα προκύψει αποφεύγοντας να κάνετε κατάχρηση εξουσίας σε ανθρώπους που σας έχουν αδυναμία. Αναδιοργανώστε τομείς στη ζωή σας που χτυπήθηκαν από τις εκλείψεις του προηγούμενου μήνα.

ΛΕΩΝ

Αλλαγή αισθητή στο κλίμα της καθημερινής σας ζωής μας δίνει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ενδεχομένως να προκύψουν νέα προβλήματα οικογενειακά ή προσωπικά αλλά γρήγορα μπορούν να ταχτοποιηθούν. Αναζωπυρώνεται η κοινωνική σας ζωή και αρκετοί από εσάς ευνοείστε σε μετακινήσεις, ταξίδια και σε σύναψη νέων συμφωνιών στο αντικείμενο της δουλειάς σας. Υπάρχουν όμως και αρκετές μικρές εκκρεμότητες ή κάποιες δυσκολίες από τον προηγούμενο μήνα που πρέπει να τις κλείσετε. Γίνετε πιο κοινωνικοί, περισσότερο διπλωμάτες και γιατί όχι εφευρετικοί προκειμένου να λύσετε είτε τρέχοντα προβλήματα είτε ακόμα να υλοποιήσετε μια προσδοκία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Την περίοδο αυτή μπορείτε να περάσετε ευκολότερα τις ιδέες σας στους άλλους, να ευνοηθείτε περισσότερο στο κοινωνικό και στον επαγγελματικό τομέα, να κατακτήσετε την συμπάθεια κάποιων σημαντικών παραγόντων που σας αφορούν, αλλά και να βρείτε διεξόδους ψυχολογικής αποσυμπίεσης όταν τα γεγονότα πληθαίνουν και σας καταπιέζουν. Βρείτε το σωστό τρόπο να εκφραστείτε και την κατάλληλη στιγμή να κλείσετε μία συμφωνία ή να κάνετε μια αγορά. Παραμείνετε διακριτικοί και ευπροσήγοροι και κυρίως κρατήστε τις αναγκαίες αποστάσεις. Μην επηρεάζεστε από το τι λένε οι άλλοι ούτε να εντυπωσιάζεστε εύκολα.

ΖΥΓΟΣ

Μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζει ο επαγγελματικός τομέας. Οι αντιθέσεις δεν λείπουν αλλά μπορείτε να εξισορροπήσετε καταστάσεις ή να βρείτε αρκετές λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα. Αξιοποιήστε την πείρα που σας έδωσαν οι προηγούμενοι μήνες και παραμείνετε ψύχραιμοι, οργανωμένοι και συνετοί. Σκεφτείτε καλά πριν αποφασίσετε κάτι διότι θα δεσμευτείτε με νέους όρους. Αυτό ισχύει και για τα επαγγελματικά σας και για τα προσωπικά σας. Έχετε την ευκαιρία να καταλήξετε σε σωστότερες επιλογές και να επικοινωνήσετε πιο αποτελεσματικά με το περιβάλλον σας. Υπερασπίστε τις φιλοδοξίες σας και μην αφήνετε τους πανικούς κάποιων στιγμών να σας αποπροσανατολίζουν. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να γίνει καλύτερη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου σας βοηθά να επεκτείνετε το όριο των δραστηριοτήτων σας, να μεταδώσετε πιο εύκολα αυτό που θέλετε, να διορθώσετε τα λάθη του προηγούμενου μήνα, αλλά άλλο τόσο να ταχτοποιήσετε υποθέσεις που κάποια γεγονότα τις ανατάραξαν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προσέξτε τις τρέχουσες υποθέσεις σας και κρατήστε ψυχραιμία στις οικονομικές πιέσεις. Χαρακτηριστική θα είναι η κινητικότητα σας τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Ωστόσο αποφύγετε τους πολυσύχναστους χώρους και τους ανεπίδεκτους μάθησης ή ανθρώπους που επιμένουν να είναι ανταγωνιστές σας. Βάλτε νέους στόχους αλλά μην βιάζεστε να τους πετύχετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η πρώτη εβδομάδα θα σας προβληματίσει έντονα, ψυχολογικά και οικονομικά. Δεν είναι ότι δεν έχετε τις προϋποθέσεις να καλύψετε τις ανάγκες σας αλλά δεν ξέρετε ποια μέθοδο να ακολουθήσετε. Και εδώ πρέπει να αποφύγετε λάθη διότι θα δώσουν δυσάρεστες συνέπειες. Δεν θα λείψει η κρίση της μυστικοπάθειας και η ανάγκη κτητικότατης από μέσα σας. Αυτά όμως μπορεί να γίνουν αιτία παρεξήγησης από τους άλλους. Συμπτώσεις και συναντήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο Παράλληλα ο Άρης στην διέλευση του από τον Κριό ανοίγει ένα νέο κύκλο εξελίξεων στα αισθηματικά σας και στις κοινωνικές σας σχέσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ερμής και Αφροδίτη στους Διδύμους δίνουν μια νέα προοπτική στην αισθηματική σας ζωή, στις φιλίες και στις προσωπικές σας σχέσεις. Σας δίνεται η ευκαιρία να αποκαταστήσετε παρεξηγήσεις και να ενισχύσετε τα αισθηματικά σας, κυρίως όσοι υπεστήκατε πλήγματα σε αυτόν τον τομέα τον προηγούμενο μήνα. Οι πιο φιλόδοξοι θα κάνετε χρήσιμες γνωριμίες που θα εξυπηρετήσουν τα σχέδια σας λίγο αργότερα. Φανείτε προσεκτικοί στην διεκπεραίωση των εργασιακών σας υποχρεώσεων, αλλά και στην ασφάλεια της υγείας σας. Θα κληθείτε να συμπαρασταθείτε σε δικούς σας ανθρώπους και δεν θα πρέπει να τους αρνηθείτε. Μετακινήσεις που θα γίνουν αιφνίδια κρύβουν μελλοντικό ενδιαφέρον.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Φανείτε δίκαιοι με τον εαυτό σας και τους άλλους. Αποδείξτε πόσο χρήσιμοι μπορείτε να γίνετε στο περιβαλλ0ν σας και υπερασπίστε την εργασία σας. Οι συνθήκες σας βοηθούν να τονίσετε την δημιουργική σας έκφραση ή την δημιουργική σας δραστηριότητα. Υπάρχει η προοπτική μικρών οικονομικών ανεφοδιασμών που δεν πρέπει να εξανεμιστούν άσκοπα. Ένας δικός σας άνθρωπος θα σας υποστηρίξει σε έναν αγώνα που έχετε να δώσετε. Όσοι είστε ερωτευμένοι θα δείτε τη σχέση σας να περνά από το μήνα αυτό σε μια καλύτερη φάση. Όσοι εμποδιστήκατε να πετύχετε κάτι, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να το καταφέρετε.

ΙΧΘΕΙΣ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη εβδομάδα χωρίς να λείψει η ένταση και τα πάσης φύσεως γεγονότα στο στενό περιβάλλον. Προσπαθήστε να δείξετε την καλή πλευρά του εαυτού σας υπερασπιζόμενοι την εργασία σας και ξεπερνώντας τον προβληματισμό σας για την γενικότερη δυσκολία της εποχής. Άνθρωποι και συγκυρίες σας βοηθούν να συνέρθετε από μια ταλαιπωρία που είχατε. Μπορείτε τώρα να αποδείξετε πόσο άξιοι είστε και να επηρεάσετε περισσότερο τον περιβάλλοντα κόσμο σας. Ωστόσο, στην παρόρμηση μην καταπιέζετε εκείνους που σας αγαπούν ή αυτούς που συνεργάζονται μαζί σας.

