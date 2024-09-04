Η Βίκυ Λέανδρος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το κοινό της με μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο στις 6 Σεπτεμβρίου, τελευταίο σταθμό της παγκόσμιας αποχαιρετιστήριας περιοδείας της. Ωστόσο, ο πατέρας της, Λεό Λέανδρος, ο άνθρωπος που δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με εξώδικο της απαγορεύει να ερμηνεύσει τα τραγούδια του στη συναυλία.

Ο Λέο Λένδρος, 101 ετών σήμερα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την παράλειψη αναφοράς του ονόματός του στην προώθηση της επερχόμενης συναυλίας κάτι που θεωρεί ότι υποβαθμίζει τόσο το έργο του όσο και την προσωπικότητά του.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη ρήξη παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι, ωστόσο η παγκόσμια σταρ της μουσικής έδωσε την δική της εξήγηση.

«Το εξώδικο δεν αφορούσε εμένα αλλά την εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία. Από λάθος δεν ανέφεραν το όνομα του και το αλλάξανε βεβαίως αμέσως μόλις το είδανε. Και για εμένα βέβαια είναι κάτι φυσικό να αναφέρω τον πατέρα μου στις συναυλίες μου γιατί είναι μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής» δηλώνει η μεγάλη ερμηνεύτρια στο περιοδικό HELLO!

Όσoν αφορά στις σχέσεις με τον πατέρα της, η Βίκυ Λέανδρος απάντα: «Από τη δική μου την πλευρά, η σχέση είναι καλή. Ο πατέρας μου είναι μέσα στην καρδιά μου και εκεί θα μείνει γιατί και με μεγάλωσε, και μου έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια του κόσμου»

Πηγή: skai.gr

