Η Τζένιφερ Γκάρνερ, πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, άνοιξε τις πόρτες του εντυπωσιακού σπιτιού της -σε στυλ φάρμας- αξίας 7,9 εκατ. δολαρίων.

Η 52χρονη ηθοποιός, η οποία αγόρασε το ακίνητο το 2019 μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Άφλεκ, ξενάγησε το «Architectural Digest» στο εντυπωσιακό ακίνητό της, το οποίο έχτισε «από το μηδέν».

Μετά την αποχώρησή της από την έπαυλη των 8.798 τετραγωνικών μέτρων που κάποτε μοιραζόταν με τον πρώην σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά, η ηθοποιός έβαλε ως στόχο να δημιουργήσει το σπίτι των ονείρων της στο Brentwood. Και τα κατάφερε!

«Συνειδητοποίησα ότι θα έπρεπε να μετακομίσω από ένα ονειρικό σπίτι», είπε αναπολώντας την αναζήτησή της για το τέλειο μέρος για να μεγαλώσει την οικογένειά της. Και συνέχισε: «Έψαχνα σπίτι για να μετακομίσω, αλλά χρειαζόμουν ιδιωτικότητα και όσα έβλεπα ήταν μεγάλα και δεν ένιωθα άνετα».

Αφού «απογοητεύτηκε» από ό,τι υπήρχε στην αγορά, επέλεξε να αγοράσει ένα οικόπεδο και συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια Brooke Giannetti και τον αρχιτέκτονα Steve Giannetti.

«Άρχισα να πανικοβάλλομαι στη μέση της κατασκευής», παραδέχτηκε. «Σκέφτηκα ότι ποτέ δεν έφτιαξα ούτε έναν πίνακα στο Pinterest. Ποτέ δεν του έδειξα καν φωτογραφίες από περιοδικό. Απλά του είπα τι ήθελα και το έκανε... Τελικά, είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη».

Η μητέρα τριών παιδιών εξήγησε στο περιοδικό ότι ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνε μόνη της αποφάσεις για τον σχεδιασμό. Έτσι, η ηθοποιός έφτιαξε ένα γραφείο με θέμα τον Χάρι Πότερ για τον γιο της, ένα ενυδρείο για τα ψάρια τους και ένα δωμάτιο για πάρτι ύπνου.

Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας και μεγάλωσε στο Τσάρλεστον της Δυτικής Βιρτζίνια, συνέχισε λέγοντας ότι το αγαπημένο της σημείο στο σπίτι ήταν η γωνιά ανάγνωσης στον επάνω όροφο. Η Τζένιφερ Γκάρνερ διαθέτει, επίσης, και τον δικό της λαχανόκηπο και όχι μόνο…

«Είμαι υπέρ των βοτάνων», είπε. «Κυρίως θέλω θυμάρι. Δεν μπορώ να καλλιεργήσω αρκετά. Τα παιδιά μου και εγώ λατρεύουμε τα τσιπς από λάχανο».

Εκτός από το να περνάει χρόνο στην κουζίνα μαγειρεύοντας για τα παιδιά της, η ίδια αποκάλυψε ότι της αρέσει επίσης να φιλοξενεί φίλους. «Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη κάθε φορά που μπαίνω στο σπίτι μου», ανέφερε η Γκάρνερ. «Που μπορώ να ζω εδώ. Είμαι τυχερή που έχω τα παιδιά κοντά μου».

Πηγή: skai.gr

