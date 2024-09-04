Με μια σειρά φωτογραφιών δίπλα στο άλογό της αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Μαντόνα. Η «βασίλισσα της ποπ» δεν σταματά να μας εκπλήσσει με ό,τι κι αν κάνει.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η Μαντόνα δημοσίευσε φωτογραφίες σε ορισμένες εκ των οποίων ήταν εμφανή η σέξι διάθεσή της.

Αν και στις περισσότερες εκ των φωτογραφιών φορούσε ένα ροζ διάφανο φόρεμα, η Μαντόνα δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να δείξει και το εσώρουχό της, καθώς και το διχτυωτό καλσόν της.

«Αντίο στις μεγάλες ημέρες και τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Αντίο καλοκαίρι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ» έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Ειδικά, δε, για το άλογό της σημειώνει: «Είναι ένα Irish Sport και ακούει στο όνομα Ρόλερ. Ήταν πολύ καλό απέναντί μου και ακόμα αντέχει, αλλά θέλω να αποκτήσω ένα καινούργιο. Kαμία πρόταση;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.