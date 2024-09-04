Λογαριασμός
Madonna: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με μαύρο δαντελένιο στρινγκ εσώρουχο και σέξι πόζες με το άλογό της (φωτό)

Η «βασίλισσα της ποπ» ζητά βοήθεια για να αντικαταστήσει το άλογό της...

Madonna

Με μια σειρά φωτογραφιών δίπλα στο άλογό της αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Μαντόνα. Η «βασίλισσα της ποπ» δεν σταματά να μας εκπλήσσει με ό,τι κι αν κάνει. 

Madonna

Madonna

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η Μαντόνα δημοσίευσε φωτογραφίες σε ορισμένες εκ των οποίων ήταν εμφανή η σέξι διάθεσή της.

Αν και στις περισσότερες εκ των φωτογραφιών φορούσε ένα ροζ διάφανο φόρεμα, η Μαντόνα δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να δείξει και το εσώρουχό της, καθώς και το διχτυωτό καλσόν της.

«Αντίο στις μεγάλες ημέρες και τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Αντίο καλοκαίρι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ» έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. 

Madonna

Madonna

Madonna

Madonna

Ειδικά, δε, για το άλογό της σημειώνει: «Είναι ένα Irish Sport και ακούει στο όνομα Ρόλερ. Ήταν πολύ καλό απέναντί μου και ακόμα αντέχει, αλλά θέλω να αποκτήσω ένα καινούργιο. Kαμία πρόταση;»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Madonna

Madonna

Madonna

Πηγή: skai.gr

TAGS: Madonna
