Βίκυ Λέανδρος: Εξώδικο από τον πατέρα της – Απαγορεύεται να λέει τα τραγούδια του

Οι τεταμένες σχέσεις της Βίκυς Λέανδρος και του πατέρα της Λέανδρου Λέανδρος μετράνε πολλά χρόνια και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Εκείνος έχει μιλήσει δημόσια για αυτό σε συνεντεύξεις του αποκαλύπτωντας πως με την κόρη του έχουν διακόψει την επικοινωνία εδώ και πολλά χρόνια.

Τώρα τέσσερις μέρες μετά πριν από την μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία της Βίκυς Λέανδρος στο Ηρώδειο με μια ανακοίνωση ο Λέανδρος Λέανδρος που τα τελευταία χρόνια ετοιμάζει τη βιογραφία του με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Βίτσα, κοινοποιεί δημόσια οτι έχει αποστείλει εξώδικο στην κόρη του και της απαγορεύει να πει τα τραγούδια του. Και είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της ανάμεσά τους και το νικητήριο τραγούδι της Eurovision "Αprès toi".

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

του Λέανδρου Λέανδρου, συνθέτη, στιχουργού, μουσικού παραγωγού προς κάθε ενδιαφερόμενο αποδέκτη



«Είχα την ευλογία οι πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις που δημιούργησα ή που συνδημιούργησα σε συνεργασία με φίλους και σπουδαίους συναδέλφους, όπως ο Klaus Munro, ο Ralf Arnie και ο Μichael Κunze, μεταξύ άλλων, να ερμηνευτούν για πρώτη φορά από την κόρη μου Βίκυ Λέανδρος και να αναδειχθούν ως οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, με τις οποίες έγινε παγκοσμίως γνωστή: «Ich liebe das Leben», «Dann kamst du/Αprès toi» (με το οποίο η κ. Λέανδρος εστέφθη νικήτρια του 17 ου Διαγωνισμού της Eurovision), «Wo Du Bist (Da Bin Auch Ich)», «Die Bouzouki Klang Durch Die Sommernacht», «Drehorgelmann», «Ich Bin», «Karussel d' Amour», για να αναφέρω μόνο μερικά τραγούδια που υπογράφω ως δημιουργός και παραγωγός (Leo Leandros, Μario Panas).

Με εξώδικο που ήδη έχω στείλει απαγορεύω τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών που έχω δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει στη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος στο Ηρώδειο στις 6 Σεπτεμβρίου 2024. Ο τρόπος με τον οποίο εξαρχής περιγράφηκε και προωθήθηκε η συναυλία αυτή με τις «μεγαλύτερες επιτυχίες» της Βίκυς, σε συνδυασμό με την τόσο «ηχηρή» παράλειψη αναφοράς του ονόματός μου, υποβαθμίζει και απομειώνει τόσο έμενα ως συνθέτη και δημιουργό, όσο και τα έργα μου, προσβάλλοντας έτσι τα δικαιώματα και την προσωπικότητά μου. Οι δε όψιμες επικοινωνιακές προσπάθειες αναφοράς σε εμένα και στο όνομά μου που μαθαίνω ότι μεσολάβησαν ύστερα από την επίδοση του εξωδίκου, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνουν την προσβολή αυτή.

Λυπούμαι που βιώνω ξανά τέτοια προσβολή. Αυτή τη φορά όμως αναγκάστηκα να επικαλεστώ τις διατάξεις του νόμου για την προστασία της προσωπικότητας και του έργου μου, διότι το οφείλω στην πορεία, την καριέρα και στον ίδιο μου τον εαυτό, εκατό και πλέον ετών.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση της συναυλίας και στην κόρη μου Βίκυ, προσμένοντας την επίδειξη του δέοντος σεβασμού στις δηλώσεις μου.

Πευκί Ευβοίας, 29 Αυγούστου 2024

Λέανδρος Λέανδρος»

