Η Βικτόρια Μπέκαμ εξήγησε πως χρησιμοποίησε τα ρούχα για να «γίνει κάποια άλλη», καθώς αναφέρθηκε στην κοινή της αγάπη για τη μόδα με τη μητέρα της στο νέο της ντοκιμαντέρ για το Netflix.

Μιλώντας σε ένα τρέιλερ πριν από την κυκλοφορία του στις 9 Οκτωβρίου, η 51χρονη σχεδιάστρια θυμήθηκε πώς η μητέρα της, Τζάκι Άνταμς, επηρέασε το στυλ της. Η Βικτόρια μίλησε, επίσης, για το πώς είναι η καθημερινότητά της, αλλά και πώς νιώθει ως δημιουργική διευθύντρια της ομώνυμης μάρκας μόδας και ομορφιάς που ξεκίνησε αρχικά το 2008. Πριν από μια επίδειξη μόδας, η πρώην Spice Girl εξήγησε: «Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό».

Victoria Beckham looks back on the importance of fashion in her life.



VICTORIA BECKHAM comes to Netflix 9 October. pic.twitter.com/SFAGRCKb6V — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 2, 2025

Σε άλλο σημείο, η ίδια αναφέρει: «Σε όλη μου τη ζωή, χρησιμοποίησα τα ρούχα για να γίνω κάποια άλλη, για να είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι, που, ίσως, φυσικά δεν ήμουν.

Συνήθιζα να φτιάχνω τη σχολική στολή στο μπάνιο το μεσημέρι. Μου άρεσε να βλέπω τη μαμά μου να ντύνεται, νοιαζόταν πραγματικά και έκανε το καλύτερο για τον εαυτό της».

Το «Victoria Beckham» θα αποτελείται από τρία επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «δίνει σε όλους μια θέση στην πρώτη σειρά καθώς η Βικτόρια ετοιμάζεται για την επίδειξη μόδας της ζωής της».

Όπως σημειώνεται: «Από την έφηβη που σχεδίασε εκ νέου τη σχολική της στολή, έως τη Spice Girl που πάλεψε να γίνει αποδεκτή από μια διαβόητα απαιτητική βιομηχανία μόδας, το “Victoria Beckham” είναι η ιστορία της ανθεκτικότητας, της αναδημιουργίας και της αυτογνωσίας».

Το πρότζεκτ έρχεται δύο χρόνια μετά το «Beckham», τη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix για τον σύζυγό της και πρώην άσσο του ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, που σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και κατέκτησε ένα βραβείο Emmy. Η σειρά είχε χαρίσει αρκετές «viral» στιγμές, όπως εκείνη στην οποία η Βικτόρια ισχυρίστηκε ότι μεγάλωσε «σε εργατική οικογένεια» και ο Ντέιβιντ τη διόρθωσε λέγοντας πως ο πατέρας της την πήγαινε σχολείο με Rolls-Royce.

