Βικτόρια Μπέκαμ: Είναι πεπεισμένη ότι θα τα βρει ξανά με τον Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ φέρεται να έχει δηλώσει «αρκετά πια» εν μέσω της διαμάχης της με τον γιο της Μπρούκλιν. Η πρώην Spice Girl, 51 ετών, και ο σύζυγός της Ντέιβιντ, 50 ετών, βρίσκονται σε διαμάχη με τον μεγαλύτερο γιο τους, 26 ετών, και τη σύζυγό του, την κληρονόμο Νίκολα Πελτζ. Ο γιος τους έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια, αφού δεν παρευρέθηκε σε καμία από τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50ά γενέθλια του πατέρα του τον Μάιο, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Τώρα όμως, καθώς προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της στο Netflix, η Βικτόρια φέρεται να έχει βάλει ένα τέλος και να μην μπορεί πλέον να συνεχίσει τον ίδιο αγώνα. Σύμφωνα με πηγή, η σχεδιάστρια μόδας βρήκε τη μαγνητοσκόπηση της νέας της εκπομπής «απελευθερωτική» και την έκανε να συνειδητοποιήσει όχι μόνο πόσο πολύ την αγαπούσαν, αλλά και να πειστεί ότι τελικά θα τα βρει ξανά με τον Μπρούκλιν.

Μετά από αναφορές ότι ο μεγαλύτερος γιος της θα εμφανιζόταν στο ντοκιμαντέρ, η Βικτόρια φάνηκε να τείνει χείρα φιλίας προς τον γιο της, συμπεριλαμβάνοντας μια φευγαλέα αναδρομή στο παρελθόν, με μια φωτογραφία του ως μωρό, στο πρώτο τρέιλερ της σειράς.

Victoria Beckham 'declares "enough is enough" amid feud with son Brooklyn as she grows tired of "fighting the same fight" but is convinced he will one day "come back to her"' https://t.co/f7s49gz6d7 — Daily Mail (@DailyMail) September 29, 2025

Ο άνθρωπος μου μίλησε στη «Mirror» πρόσθεσε: «Ξέρει ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει σε αυτήν, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, έτσι το βλέπει τώρα. Αυτό το πρότζεκτ την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερή είναι που έχει την οικογένειά της κοντά της και την υποστηρίζει. Εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα τα βρουν με τον Μπρούκλιν, φυσικά, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να συνεχίσει να δίνει τον ίδιο αγώνα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, μίλησε στην «Daily Mail» για τη σύζυγό του. «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια σύζυγο που με υποστηρίζει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εγώ και αυτή, απλά κάνουμε τα δικά μας, κρατάμε χαμηλό προφίλ και δουλεύουμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι».

Τον Ιούνιο, η «Page Six» ανέφερε σε ρεπορτάζ της ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας Μπέκαμ ήταν σε διαμάχη με τους γονείς και τα αδέλφια του, επειδή είχε έρθει ακόμη πιο κοντά στα πεθερικά του: τον δισεκατομμυριούχο Νέλσον Πελτζ και τη σύζυγό του Κλαούντια Πελτζ. «Όλα έχουν να κάνουν με το brand Μπέκαμ», είχε αποκαλύψει πηγή στο μέσο.

