Χένρι Kαβίλ: Προπονείται για το «Highlander» με νάρθηκα - Τι συνέβη στον ηθοποιό

Ο ηθοποιός Χένρι Kαβίλ (Henry Cavill) έκανε μια ενημέρωση στους θαυμαστές του μετά τον τραυματισμό που υπέστη τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το πολυαναμενόμενο reboot του «Highlander», σε σκηνοθεσία Τσαντ Σταχέλσκι.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο σταρ, ο οποίος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή της Amazon MGM, μοιράστηκε στιγμιότυπα που φαίνεται να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, παρά το γεγονός ότι το αριστερό του πόδι παραμένει σε νάρθηκα.

«Υπόμεινε. Και μέσα στην υπομονή, γίνε δυνατός», έγραψε στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με το «Variety», τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν πιθανότατα στις αρχές του 2026. Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Τζέρεμι Άιρονς, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσάνγκ. Το σενάριο του ριμέικ υπογράφει ο Μάικλ Φιντς.

