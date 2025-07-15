Τζον Γκούντμαν: Έχασε 90 κιλά και η «μεταμόρφωσή» του είναι εντυπωσιακή - Δείτε φωτογραφίες

Η «μεταμόρφωση» του Τζον Γκούντμαν (John Goodman) είναι, πραγματικά, εντυπωσιακή. Ο ηθοποιός κατάφερε να χάσει, περίπου, 90 κιλά και συνεχίζει… Ο ίδιος εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Smurfs», στο Λος Άντζελες, και όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό με τη συγκεκριμένη αλλαγή. Ο Goodman είναι η φωνή του Μπαρμπαστρούμφ στο επερχόμενο reboot, το οποίο βγαίνει στους κινηματογράφους την Παρασκευή 18 Ιουλίου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Rihanna, ο James Corden, ο Nick Offerman, ο Daniel Levy και άλλοι.

Ο ηθοποιός δεν το βάζει κάτω -ως προς την απώλεια βάρους- και συνεχίζει την προσπάθειά του, η οποία ξεκίνησε το 2007. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι όταν άρχισε να ελέγχει τις μερίδες του φαγητού και να γυμνάζεται, είδε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. «Απλώς έβαζα τα πάντα στο στόμα μου», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του.

«Απλά κουράστηκα, βαρέθηκα να κοιτάζω τον εαυτό μου. Ξυρίζεσαι στον καθρέφτη και δεν θέλεις να κοιτάς τον εαυτό σου. Γίνεται επικίνδυνο», πρόσθεσε ο ηθοποιός. Μαζί με την παρακολούθηση των μερίδων του, ο Γκούντμαν είπε ότι έκοψε επίσης το ποτό και προσέλαβε έναν γυμναστή, καθώς και ότι πρόσθεσε τακτικές προπονήσεις στη ρουτίνα του.

Πηγή: skai.gr

