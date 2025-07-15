Η Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) έδειχνε απόλυτα ερωτευμένη με τον φίλο της, Όλιβερ Χάαρμαν, καθώς το ζευγάρι φιλιόταν παθιασμένα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Σεν Τροπέ. Το ειδύλλιο της ηθοποιού με τον Γερμανό εκατομμυριούχο έγινε γνωστό πριν από έναν χρόνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail» το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές του σε ένα γιοτ, ενώ φιλιέται παθιασμένα, αδιαφορώντας για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Η Ρις Γουίδερσπουν φιλά τρυφερά τον σύντροφό της, ενώ εκείνος αγκαλιάζει τη μικροσκοπική σταρ. Μάλιστα, το μέσο αποκάλυψε και το χαριτωμένο παρατσούκλι της ηθοποιού για τον σύντροφό της. Η Witherspoon -χωρίς μακιγιάζ- ήταν εντυπωσιακή με το λευκό μαγιό της. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να χαίρεται μαζί στη θάλασσα, όπου εθεάθησαν να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται στα κύματα.

«Η Reese είναι ερωτευμένη με τον Oliver, γιατί είναι ο πρώτος άντρας με τον οποίο είναι μαζί που πραγματικά, την καθοδηγεί, τη διδάσκει», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στην «Daily Mail». Και πρόσθεσε: «Είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας και της έχει δώσει αξιόπιστες οικονομικές συμβουλές για τις μάρκες της. Τον αποκαλεί ‘’μικρή της ιδιοφυΐα’’ και της αρέσει που έχει MBA από το Χάρβαρντ. Είναι επίσης ωραίο που έχει ήδη παιδιά με την πρώην του, οπότε δεν υπάρχει πίεση για να αποκτήσουν παιδιά. Το μόνο που κάνουν είναι να διασκεδάζουν όταν δεν δουλεύουν και αυτό είναι αναζωογονητικό για εκείνη».

