Νίκολας Κέιτζ: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τον παράτησε μετά το δείπνο με τη μαμά της - Δεν πέρασα το τεστ…

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε ότι έβγαινε με έναν σταρ του κινηματογράφου πριν παντρευτεί τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ. Η 60χρονη ηθοποιός του «And Just Like That» έκανε την αποκάλυψη στην εκπομπή «Watch What Happens Live». Η ίδια αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είχε ένα σύντομο ειδύλλιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, πριν γνωρίσει τον σύζυγό της το 1991.

Η διάσημη ηθοποιός συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον 61χρονο ηθοποιό στην ερωτική κομεντί «Honeymoon in Vegas» το 1992. Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός ο μυστηριώδης αστέρας με τον οποίο η Σάρα έβγαινε πριν παντρευτεί τον Μάθιου; Πρόκειται για τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ. «Ουάου. Έχουμε να μιλήσουμε…», είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στην ηθοποιό.

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής και στενός φίλος της, Andy Cohen, την είχε ρωτήσει στο επεισόδιο της Κυριακής αν τα κουτσομπολιά ήταν αληθινά σχετικά με το ότι έβγαιναν μαζί, με την ίδια να απαντά: «Ε, ναι, βγήκα μαζί του». Ο Κέιτζ ήταν παντρεμένος με την Patricia Arquette από τον Απρίλιο του 1995 μέχρι να χωρίσει εννέα μήνες αργότερα, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2001. Επίσης, ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με τις Lisa Marie Presley, Alice Kim και Erika Koike. Τώρα είναι παντρεμένος με τη Riko Shibata και έχουν μια κόρη, την August, δύο ετών. Έχει δύο γιους - τον Weston, 34 ετών, με την πρώην φίλη του Christina Fulton - και τον Kal-El, 19 ετών, με την Alice.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε επίσης ότι ήταν η πρώτη που είπε «σ’ αγαπάω» στον 63χρονο πρωταγωνιστή του «Lion King», Matthew. Η ηθοποιός έβγαινε επίσης με τον Robert Downey Jr. και χώρισαν το 1991, μετά από επτά χρόνια σχέσης. Έβγαινε επίσης με τον Michael J. Fox και τον John F. Kennedy Jr. Η Σάρα και ο Μάθιου παντρεύτηκαν στις 19 Μαΐου 1997 και έχουν τρία παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.