Στην πρεμιέρα της παράστασης «Οθέλλος» με πρωταγωνιστές τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Γκίλενχαλ, προχθές στο Μπρόντγουεϊ, παρευρέθηκε η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ, ακόμα και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ανάμεσα στις παρουσίες που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν το Εμμε, το 17χρονο non binary (μη δυαδικό, άτομο που δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά ως άνδρας ή γυναίκα) παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ, καρπός της σχέσης της JLo με τον Marc Anthony.

το άτομο, το οποίοι δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά ως άνδρας ή γυναίκα

👩‍👧 Jennifer Lopez posa junto a su hija Emme en Broadway y acaparan todas las miradas



👉Emme Muñiz tiene 17 años y es fruto de la relación de JLo con Marc Anthony pic.twitter.com/ibk8Cofi2W — Jaleos El Español (@Jaleos_EE) March 25, 2025

Η Λατίνα σταρ εμφανίστηκε εντυπωσιακή μέσα σε μία μαύρη τουαλέτα με δύο κομμάτια ενώ το Emme έκανε την δημόσια εμφάνισή του με ανδρόγυνο στιλ, φορώντας ένα γκρι ριγέ κοστούμι.

Η Emme Maribel Muñiz έγινε μη δυαδική κατά τη διάρκεια της σχέσης της μητέρας της με τον Μπεν Αφλεκ.

«Πρεμιέρα του Οθέλλου με το καλύτερο ραντεβού ever», έγραψε η Λόπεζ ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο με την κόρη της στο Instagram, λίγο πριν την εμφάνισή τους.

Πηγή: skai.gr

