Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει υπερήφανα με τηνnon binary κόρη της, το Έμμε - Βίντεο, φωτογραφίες

Η Λατίνα σταρ εμφανίστηκε εντυπωσιακή μέσα σε μία μαύρη τουαλέτα με δύο κομμάτια ενώ το Emme έκανε την δημόσια εμφάνισή του με ανδρόγυνο στιλ

Στην πρεμιέρα της παράστασης «Οθέλλος» με πρωταγωνιστές τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Γκίλενχαλ, προχθές στο Μπρόντγουεϊ, παρευρέθηκε η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ, ακόμα και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. 

Ανάμεσα στις παρουσίες που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν το Εμμε, το 17χρονο non binary (μη δυαδικό, άτομο που δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά ως άνδρας ή γυναίκα) παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ, καρπός της σχέσης της JLo με τον Marc Anthony. 

 το άτομο, το οποίοι δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά ως άνδρας ή γυναίκα

Η Λατίνα σταρ εμφανίστηκε εντυπωσιακή μέσα σε μία μαύρη τουαλέτα με δύο κομμάτια ενώ το Emme έκανε την δημόσια εμφάνισή του με ανδρόγυνο στιλ, φορώντας ένα γκρι ριγέ κοστούμι. 

Η Emme Maribel Muñiz έγινε μη δυαδική κατά τη διάρκεια της σχέσης της μητέρας της με τον Μπεν Αφλεκ.

«Πρεμιέρα του Οθέλλου με το καλύτερο ραντεβού ever», έγραψε η Λόπεζ ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο με την κόρη της στο Instagram, λίγο πριν την εμφάνισή τους. 

