Hailey Bieber: Ο γιος της έγινε 7 μηνών και μοιράζεται μια super cute φωτογραφία

Ο μικρός Bieber μεγαλώνει, και οι γονείς του, Hailey και Justin Bieber, γιορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο. Ο Jack Blues Bieber γεννήθηκε πριν από επτά μήνες, στις 22 Αυγούστου, και τώρα η μητέρα του, Hailey, τιμά το γεγονός.

Με αφορμή τους 7 μήνες του γιου της, η Hailey μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία του στα Instagram Stories της. Στη φωτογραφία, η οποία φαίνεται να είναι ένα κοντινό mirror selfie, η Hailey φορά ένα πράσινο μπουφάν και κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Jack, ο οποίος φοράει ένα χαριτωμένο αθλητικό μπλουζάκι με το όνομα «Bieber» τυπωμένο στην πλάτη.

Ο Justin Bieber φαίνεται πως μοιράστηκε κι εκείνος μια σπάνια φωτογραφία του γιου του την ίδια μέρα. Σε μια ανάρτηση-καρουζέλ στο Instagram, ο τραγουδιστής συμπεριέλαβε μια φωτογραφία που δείχνει έναν τεράστιο home cinema χώρο, με μια κουβέρτα στο πάτωμα όπου ο Jack μπουσουλούσε μπροστά από την οθόνη.

Η Hailey και ο Justin δεν έχουν δημοσιεύσει πολλές φωτογραφίες του γιου τους. Τον Νοέμβριο, η Hailey είχε συμπεριλάβει μια γλυκιά οικογενειακή φωτογραφία από μια βόλτα τους σε ένα καρουζέλ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε μοιραστεί μια selfie που έδειχνε το πίσω μέρος του κεφαλιού του Jack. Επιπλέον, είχε ανεβάσει μια throwback φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της στα Instagram Stories της, γράφοντας πως η μητρότητα είναι «το πιο τρελό και πιο ωραίο πράγμα που έχω κάνει ποτέ».

Σύμφωνα με πηγές, η Hailey και ο Justin έχουν αλλάξει εντελώς μετά τη γέννηση του Jack. «Είναι και οι δύο πανευτυχείς», αποκάλυψε πηγή στο People λίγο μετά τη γέννηση του μικρού. «Το μωρό είναι ένα θαύμα. Είναι αξιολάτρευτο και τα πάει περίφημα. Η Hailey είναι κι εκείνη πολύ καλά».

Μια άλλη πηγή ανέφερε πως η σχέση τους έχει μεταμορφωθεί από τότε που απέκτησαν τον Jack. «Έχει γίνει μια ολοκληρωτική αλλαγή στον γάμο τους από τότε που ανανέωσαν τους όρκους τους [τον Μάιο του 2024] και καλωσόρισαν τον μικρό Jack», δήλωσε πηγή στο Us Weekly. «Τους έχει φέρει τόση χαρά και έχει δυναμώσει τον δεσμό τους».

Φέτος, κυκλοφόρησαν φήμες περί χωρισμού του ζευγαριού, ωστόσο, δεν έχουν σχολιάσει τις εικασίες. Αντίθετα, τον περασμένο μήνα μοιράστηκαν μια γλυκιά ανάρτηση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δείχνοντας πως παραμένουν ενωμένοι.

