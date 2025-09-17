Κριστίν Ντέιβις: Αιφνιδιάστηκε από το τέλος του «And Just Like That»

Η Κριστίν Ντέιβις (Kristin Davis) κατά τη διάρκεια της επερχόμενης εμφάνισής της στο «The Drew Barrymore Show» μοιράστηκε τις σκέψεις της, σχετικά με το τέλος του «And Just Like That...». Η διάσημη ηθοποιός, η οποία επανέλαβε τον ρόλο της Charlotte York στη σειρά-σίκουελ του «Sex and the City» παραδέχτηκε ότι αιφνιδιάστηκε όταν έμαθε ότι σειρά δεν θα συνεχιζόταν.

«Φυσικά, παρακολούθησα όλα τα επεισόδια μέχρι το τέλος. Όταν ανακοινώθηκε ότι η σειρά τελειώνει, σκέφτηκα ότι σίγουρα δεν το ξέρατε. Είναι αλήθεια αυτό;» ρώτησε η οικοδέσποινα της εκπομπής Ντρου Μπάριμορ την ηθοποιό.

«Είναι σίγουρα αλήθεια ότι δεν ξέραμε» απάντησε η Ντέιβις (μέσω του Just Jared). «Η δέσμευση που είχαμε κάνει μεταξύ μας ήταν τριών ετών, οπότε αυτό το γνωρίζαμε, αλλά εγώ απλώς υπέθεσα ότι θα συνεχίζαμε. Έτσι είμαι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Και όσο το κοινό χειροκροτούσε τη διάσημη πρωταγωνίστρια, η Μπάριμορ εξομολογήθηκε ότι δεν θυμάται «να έχει ζήσει» χωρίς το «Sex and the City» ή το «And Just Like That». Αμέσως μετά, η Ντέιβις της χάρισε ένα ιδιαίτερο κόσμημα που είχε φορέσει στο «Sex and the City».

«Πρέπει να σου πω ότι σου έφερα ένα δώρο, γιατί είσαι μια από τις πιο ξεχωριστές θαυμάστριές μας και σε αγαπάμε όλοι πολύ, οπότε σου έφερα κάτι από την αρχική σειρά. Το φορούσα και μου θύμισε εσένα. Είναι ένα κολιέ με κεράσια. Θυμάσαι όταν όλες το φορούσαμε;» σημείωσε η Ντέιβις.

«Αυτό ήταν ένα από τα πιο ωραία κοσμήματα της Charlotte. Σε αγαπάμε. Ήθελα να έχεις ένα κομμάτι από την αρχική σειρά» κατέληξε. Η εμφάνιση της Κριστίν Ντέιβις στο «The Drew Barrymore Show», θα μεταδοθεί σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.

