Η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε με ένα παραδοσιακό φόρεμα «dirndl», καθώς διασκέδαζε στο Oktoberfest, στο Μόναχο της Γερμανίας. Το 52χρονο μοντέλο μπήκε στο πνεύμα του φεστιβάλ μπύρας και δημοσίευε αρκετές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Χάιντι Κλουμ φαινόταν σε καλή διάθεση καθώς έπινε ένα ποτήρι μπύρα. Η ξανθιά «σεξοβόμβα» χαμογελούσε καθώς μοιραζόταν ένα βίντεο με τον εαυτό της να πίνει το αλκοολούχο ποτό της με τους 12,5 εκατομμύρια followers της στα social media.

Η σταρ του «America's Got Talent» μίλησε στα γερμανικά πριν σηκώσει την μπύρα της στην κάμερα, αφού ήπιε μια μεγάλη γουλιά. «Προετοιμασίες για το φεστιβάλ Heidi στο Hofbräuhaus München».

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Την περασμένη εβδομάδα, η αυτοαποκαλούμενη «βασίλισσα του Halloween» μοιράστηκε το πρώτο teaser για το επόμενο επικό κοστούμι που ετοιμάζει για την ετήσια γιορτή της στο Μανχάταν. «Το Halloween πλησιάζει», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Το βίντεο της βραβευμένης με Emmy παρουσιάστριας μπορεί να υποδηλώνει ότι θα φορέσει ψεύτικα δόντια για την επόμενη μεταμόρφωσή της.

Πηγή: skai.gr

