Η Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevingne) δήλωσε ότι «ανακάλυψε ξανά τη δύναμή της» μετά την αποχή της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, και η νηφαλιότητα της έδωσε σαφώς μια ώθηση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Η εταιρεία της, Cara & Co Ltd, είδε τα περιουσιακά της στοιχεία να εκτοξεύονται κατά, σχεδόν, 3 εκατομμύρια λίρες, φτάνοντας τα 44 εκατομμύρια λίρες σε 12 μήνες, όπως αποκαλύπτει η «Daily Mail».

Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε έξυπνες επενδύσεις, σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, οι οποίες αυξήθηκαν από 19,4 εκατομμύρια λίρες σε 22,3 εκατομμύρια λίρες. Επίσης, το μοντέλο και ηθοποιός διαθέτει έργα τέχνης αξίας 850.000 λιρών, των οποίων η αξία δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Κάρα Ντελεβίν έχει υιοθετήσει μια επιλεκτική προσέγγιση στα επαγγελματικά της έργα τα τελευταία χρόνια, αφού πριν από μια δεκαετία αποσύρθηκε από το μόντελινγκ για να ασχοληθεί με την υποκριτική. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εμφανιστεί σε μια σειρά από ταινίες μεγάλου μήκους, όπως το «Suicide Squad», και σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Carnival Row» και το «Only Murders in the Building».

Πέρυσι έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στην παραγωγή «Cabaret» στο West End, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα από τα πιο έντονα και ικανοποιητικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ». Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με την Topshop, με την οποία εργάζεται πάνω σε μια capsule collection, που θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα το επόμενο έτος. Η ίδια έχει, επίσης, επικεντρωθεί στην αποτοξίνωσή της, αφού μπήκε σε πρόγραμμα «12 βημάτων» λίγο μετά την εμφάνιση φωτογραφιών της σταρ με ατημέλητη εμφάνιση και νευρικότητα στο αεροδρόμιο Van Nuys.

Σε συνέντευξή της στο «Variety» τον περασμένο Μάιο, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την αποτοξίνωσή της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είσαι μόνος». Στη συνέχεια, η ίδια θέλησε να ενθαρρύνει του ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα: «Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί ο καθένας. Αλλά πρέπει να επικοινωνείς και να είσαι όσο πιο ειλικρινής μπορείς, ειδικά με τον εαυτό σου.

Νομίζω ότι αυτό έκανα πάντα με οτιδήποτε σε αυτόν τον κλάδο. Είτε πρόκειται για το άγχος, την κατάθλιψη, την ανάρρωση, οτιδήποτε, απλά οφείλεις στους ανθρώπους να μιλάς για τις δυσκολίες σου.... Γιατί η ζωή σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τέλεια. Κανείς δεν είναι τέλειος. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω».

Και κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής της στο περιοδικό «Vogue», η Ντελεβίν μίλησε για την απόφασή της να συμμετάσχει στο πρόγραμμα των «12 βημάτων» το 2022. «Πριν, πάντα προτιμούσα τις γρήγορες λύσεις για τη θεραπεία, πηγαίνοντας σε ένα εβδομαδιαίο retreat ή σε ένα μάθημα για τραύματα, για παράδειγμα, και αυτό με βοηθούσε για λίγο, αλλά δεν έφτανε ποτέ στην ουσία, στα βαθύτερα πράγματα».

Το μοντέλο εξήγησε: «Αυτή τη φορά συνειδητοποίησα ότι η θεραπεία των 12 βημάτων ήταν το καλύτερο πράγμα και ότι δεν έπρεπε να ντρέπομαι για αυτό. Η κοινότητα έκανε τεράστια διαφορά. Το αντίθετο της εξάρτησης είναι η σύνδεση και αυτό το βρήκα στο πρόγραμμα».



