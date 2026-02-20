Τσάνινγκ Τέιτουμ: Αποκάλυψε την ουλή στον ώμο του μετά το χειρουργείο

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μια νέα selfie, αποκαλύπτοντας το μόνιμο σημάδι που άφησε η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στον δεξί του ώμο. Ο 45χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε ειλικρινής και αισιόδοξος, λέγοντας ότι το μέγεθος της ουλής τον εξέπληξε, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ και τη θετική του διάθεση.

«Δεν θα πω ψέματα, φταίω κι εγώ που δεν ρώτησα. Νόμιζα ότι θα ήταν δύο μικρές τρύπες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Προφανώς δεν ήταν έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Μου αρέσουν οι ουλές και νιώθω πιο δυνατός μέρα με τη μέρα. Οπότε, ευχαριστώ γιατρέ», πρόσθεσε.

Παρότι ο σταρ των ταινιών δράσης έχει χτίσει τη φήμη του ως σύμβολο φυσικής κατάστασης και δύναμης, ο τραυματισμός αυτός λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο καλογυμνασμένοι δεν είναι άτρωτοι. Ο ηθοποιός, λίγο πριν μπει στο χειρουργείο, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το νοσοκομείο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι και φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα. «Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να το κάνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, που δημοσιεύτηκε στις 3 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής, ο ηθοποιός δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς προκάλεσε τον τραυματισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τραυματιστεί πέρυσι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Avengers: Doomsday» στο Λονδίνο, γεγονός που φέρεται να τον δυσκόλεψε να συμμετάσχει πλήρως στην απαιτητική παραγωγή.

