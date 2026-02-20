Με μια άκρως στιλιζαρισμένη φωτογράφιση επέλεξε να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της η Πάρις Χίλτον, ανεβάζοντας στο Instagram καρουζέλ φωτογραφιών από το νέο της «κοστούμι γενεθλίων».

Στα στιγμιότυπα, η Χίλτον εμφανίζεται, σχεδόν γυμνή, καλυμμένη «στρατηγικά» με ένα μποά από φτερά, ενώ το styling ολοκληρώνεται με διαφανείς κάλτσες μέχρι τον μηρό και πληθώρα κοσμημάτων. Στη λεζάντα έγραψε: «Με το κοστούμι των γενεθλίων μου», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους συντελεστές της φωτογράφισης.

Το φωτογραφικό υλικό υπογράφει ο Brian Ziff, με το σκηνικό να κινείται σε ροζ αποχρώσεις, ανάμεσα σε σατέν κουρτίνες, μαξιλάρια και φτερά. Σε ορισμένα καρέ κάνει εμφάνιση και ένα από τα σκυλάκια της, ο Prince Tokyo Gizmo Hilton, που κρατά στην αγκαλιά της.

Η ανάρτηση προκάλεσε καταιγισμό σχολίων από followers και γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους, η Tallulah Willis σχολίασε με ενθουσιασμό, ενώ η Brooks Nader περιορίστηκε σε ένα «OMG».

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε πρόσφατα και στο κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Infinite Icon: A Visual Memoir», ενώ κατά καιρούς έχει μιλήσει και για τη σταθερή ρουτίνα περιποίησης που ακολουθεί, υπογραμμίζοντας πόσο συστηματικά φροντίζει το δέρμα της.

