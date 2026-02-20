Με μια άκρως στιλιζαρισμένη φωτογράφιση επέλεξε να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της η Πάρις Χίλτον, ανεβάζοντας στο Instagram καρουζέλ φωτογραφιών από το νέο της «κοστούμι γενεθλίων».
Στα στιγμιότυπα, η Χίλτον εμφανίζεται, σχεδόν γυμνή, καλυμμένη «στρατηγικά» με ένα μποά από φτερά, ενώ το styling ολοκληρώνεται με διαφανείς κάλτσες μέχρι τον μηρό και πληθώρα κοσμημάτων. Στη λεζάντα έγραψε: «Με το κοστούμι των γενεθλίων μου», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους συντελεστές της φωτογράφισης.
Το φωτογραφικό υλικό υπογράφει ο Brian Ziff, με το σκηνικό να κινείται σε ροζ αποχρώσεις, ανάμεσα σε σατέν κουρτίνες, μαξιλάρια και φτερά. Σε ορισμένα καρέ κάνει εμφάνιση και ένα από τα σκυλάκια της, ο Prince Tokyo Gizmo Hilton, που κρατά στην αγκαλιά της.
Η ανάρτηση προκάλεσε καταιγισμό σχολίων από followers και γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους, η Tallulah Willis σχολίασε με ενθουσιασμό, ενώ η Brooks Nader περιορίστηκε σε ένα «OMG».
Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε πρόσφατα και στο κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Infinite Icon: A Visual Memoir», ενώ κατά καιρούς έχει μιλήσει και για τη σταθερή ρουτίνα περιποίησης που ακολουθεί, υπογραμμίζοντας πόσο συστηματικά φροντίζει το δέρμα της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.