Γκουίνεθ Πάλτροου: Θύελλα αντιδράσεων για δηλώσεις περί καρκίνου και «ηχητικών κυμάτων»

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται η Γκουίνεθ Πάλτροου, μετά την προβολή μιας μη επεμβατικής θεραπείας καρκίνου με την ονομασία ιστοτριψία, προκαλώντας αντιδράσεις από θαυμαστές και ειδικούς που την κατηγορούν ότι προωθεί ιατρικές απόψεις χωρίς να διαθέτει επιστημονική ή ιατρική κατάρτιση.

Η 53χρονη ηθοποιός και ιδρύτρια της Goop συνομίλησε στο podcast της με τον Mike Blue, CEO της HistoSonics, εταιρείας που αναπτύσσει μη επεμβατικές θεραπείες με υπερήχους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Πάλτροου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο, αναφερόμενη στον πατέρα της και στις σοβαρές παρενέργειες που υπέστη από την ακτινοθεραπεία.

Ο πατέρας της, Bruce Paltrow, πέθανε τον Οκτώβριο του 2002, σε ηλικία 58 ετών, από επιπλοκές πνευμονίας και υποτροπή καρκίνου του στόματος και του λαιμού. «Έζησα τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας με τον καρκίνο του λαιμού του πατέρα μου και ήταν απλά φρικτό», δήλωσε η Πάλτροου σε απόσπασμα της συζήτησης που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Περιγράφοντας τη θεραπεία του πατέρα της ως ακραία και ιδιαίτερα επεμβατική, παραδέχτηκε ότι υπήρχαν στιγμές που η οικογένειά της αναρωτιόταν αν άξιζε να συνεχιστεί. «Όλο το εσωτερικό του λαιμού του είχε καεί από την ακτινοβολία. Δεν μπορούσε να καταπιεί και ήταν βάρβαρο», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Mike Blue σχολίασε ότι πιστεύει πως στο μέλλον η ιατρική θα απομακρυνθεί από θεραπείες όπως η ακτινοβολία. «Θα κοιτάξουμε πίσω και θα πούμε: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάναμε τέτοιες επεμβάσεις και χρησιμοποιούσαμε ακτινοβολία”», δήλωσε, προσθέτοντας πως θεωρεί εφικτή την αντικατάσταση πολλών από αυτές τις μεθόδους.

Τι είναι η ιστοτριψία και τι ισχύει σήμερα

Η ιστοτριψία είναι μια μη επεμβατική, μη θερμική και χωρίς ακτινοβολία τεχνολογία, η οποία καταστρέφει όγκους μέσω στοχευμένων υπερηχητικών κυμάτων. Η μέθοδος εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων το 2023 αποκλειστικά για τη θεραπεία όγκων στο ήπαρ.

Σύμφωνα με το Κέντρο Καρκίνου του Πανεπιστήμιο του Τέξας, η ιστοτριψία βρίσκεται ακόμα σε κλινικές δοκιμές για όγκους σε άλλα όργανα και δεν έχει εγκριθεί για γενικευμένη χρήση πέραν του ήπατος. Αντίθετα, η ακτινοθεραπεία -συχνά σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση- παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες κατά του καρκίνου.

Τα σχόλια της Πάλτροου προκάλεσαν έντονη ανησυχία στα social media, με πολλούς χρήστες να φοβούνται ότι τέτοιες δηλώσεις ενδέχεται να αποθαρρύνουν ασθενείς από αποδεδειγμένες θεραπείες. «Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μου έσωσαν τη ζωή πριν από 14 χρόνια. Θα το έκανα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη», έγραψε ένας χρήστης. Άλλοι τόνισαν ότι, παρά τις παρενέργειες, οι συμβατικές θεραπείες είναι συχνά η μοναδική ελπίδα επιβίωσης για ασθενείς με επιθετικές μορφές καρκίνου.

Η επιστημονική προέλευση της ιστοτριψίας

Η ιστοτριψία αναπτύχθηκε από την Κινέζα επιστήμονα Ζεν Σου, καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ως διδακτορική φοιτήτρια, αναζητούσε τρόπους καταστροφής καρκινικού ιστού χωρίς χειρουργική επέμβαση, καταλήγοντας στη χρήση υπερήχων για τη μηχανική διάσπαση του ιστού. Δύο δεκαετίες αργότερα, η τεχνολογία αυτή θεωρείται πολλά υποσχόμενη, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ευρεία χρήση της απαιτεί ακόμα χρόνο, δεδομένα και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση.

