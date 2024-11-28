Trump Force One: Ξενάγηση στο ιδιωτικό τζετ του Τραμπ από την εγγονή του

Πλούσια ξύλινη επένδυση, καναπέδες με βελούδινα μεταξωτά μαξιλάρια, τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης και ένας παππούς σε στυλ εξολοθρευτή στο ταμπλό του πιλοτηρίου: Η μεγαλύτερη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, μας ξεναγεί στο ιδιωτικό αεροσκάφος του εκλεγμένου προέδρου, δίνοντάς μας μια εικόνα της πολυτέλειας και της άνεσης μέσα στο Boeing 757, το οποίο ο παππούς της αποκαλεί Trump Force One.

«Αυτό είναι το αεροπλάνο», λέει η Κάι, κρατώντας την κάμερα σε στυλ selfie. «Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ξενάγηση».

Στο βίντεο διάρκειας 11 λεπτών, η εγγονή του Τραμπ μαζί με την φίλη της Εμα περιηγούνται στο 43-θέσιο Boeing, τρώνε φρούτα και χορεύουν το αγαπημένο τραγούδι του παππού της YMCA.

Ο Τραμπ αγόρασε το Boeing 757 έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων το 2011 προχωρώντας σε ανακαίνιση με κύριο χαρακτηριστικό τον... χρυσό, ακόμα και στις ζώνες ασφαλείας.

Η προεδρική σουίτα διαθέτει ένα κρεβάτι king-size καλυμμένο με μπεζ λευκά είδη με ασορτί μαξιλάρια με το έμβλημα της οικογένειας Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.