Αν και ο Robbie Williams απεικονίζεται ως πίθηκος στη νέα βιογραφική ταινία, «Better Man», η συναισθηματική του διαδρομή κατά τη διάρκεια της ταινίας κάθε άλλο παρά απάνθρωπη είναι.

«Η μαμά μου αυτή τη στιγμή πάσχει από άνοια και ο μπαμπάς μου έχει Πάρκινσον και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Άρα, βρίσκομαι σε διαφορετικό κομμάτι της ζωής μου αυτή τη στιγμή», λέει ο διάσημος καλλιτέχνης.

Αλλά σαφώς, ο πατέρας του -παρ' όλα τα ελαττώματα του- άσκησε μεγάλη επιρροή στη ζωή του νεαρού Ρόμπι, εισάγοντάς τον στον κόσμο της ψυχαγωγίας και του θεάματος.

«Είμαστε όλοι επιζώντες από παιδικά τραύματα», αναφέρει ο ηθοποιός στη βιογραφική του ταινία. «Γιατί ήθελα να νιώσω αληθινή αγάπη;», αναρωτιέται ο ίδιος και συνεχίζει: «Όλα τα τραγούδια μου είναι αυτοβιογραφικά, οπότε υποθέτω ότι έχουν να κάνουν με την επεξεργασία των γεγονότων που συνέβησαν όταν ήμουν νεότερος και των γεγονότων που συνεχίζονται ακόμα. Είπα την ιστορία μου, την ’’τραγούδησα’’ και ξέρω ότι αυτό θα αγγίξει πολύ κόσμο».

Ο 50χρονος καλλιτέχνης θυμάται πως ο σκηνοθέτης, Μάικλ Γκρέισι, -ο άνθρωπος πίσω από το «The Greatest Showman» και τον «Rocketman»- του πρότεινε να εμφανιστεί ως πίθηκος, σκεπτόμενος ότι θα είχε περισσότερο συναισθηματικό αντίκτυπο στους θεατές.

Πηγή: skai.gr

