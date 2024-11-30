Οι Grinch του ζωδιακού - 3 ζώδια που μισούν τα Χριστούγεννα

Αν ανήκεις στην κατηγορία που δεν ενθουσιάζεται με την εορταστική ατμόσφαιρα, τότε ίσως το ζώδιό σου να έχει κάτι να πει για αυτό. Αν πάλι ανήκεις σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που ανυπομονεί να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, τότε σίγουρα έχεις πέσει πάνω σε μερικούς "Grinch" της παρέας που δεν καταλαβαίνουν το όλο hype γύρω από τις γιορτές.

Ακόμα κι αν δεν το παραδέχονται, τα Χριστούγεννα δεν είναι το φόρτε τους και είναι έτοιμοι να καταστρέψουν κάθε όνειρο στολισμένων δέντρων και χιονισμένων τοπίων. Ποια είναι αυτά τα ζώδια που αν τους έλεγες «Merry Christmas», πιθανότατα θα σου απαντούσαν με ένα "Bah Humbug!"; Έλα, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί Grinch του ζωδιακού!

1. Παρθένος

Ο Παρθένος, αυτό το οργανωμένο, πρακτικό και λίγο... υπερβολικό ζώδιο, δεν έχει χρόνο για το πνεύμα των Χριστουγέννων. Για εκείνον, τα Χριστούγεννα συχνά σημαίνουν επιπλέον άγχη, άσκοπη σπατάλη χρημάτων και πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν να κάνουν τα πράγματα σωστά.

Όταν οι άλλοι διαλέγουν το πιο υπερβολικό στολίδι για το σπίτι, ο Παρθένος σκέφτεται «Δεν μπορούμε να πάμε με κάτι πιο minimal;». Ειδικά η έννοια της "παράδοσης" για εκείνον συχνά είναι άκρως κουραστική, αφού πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να ακολουθείς τυπικούς κανόνες χωρίς λόγο. Τα μεγάλα οικογενειακά δείπνα τον κάνουν να νιώθει σαν να είναι σε "υποχρεωτική" σύναξη, ενώ η αχρείαστη φασαρία γύρω από το τραπέζι του Χριστουγεννιάτικου γεύματος τον οδηγεί στην απόφαση να "στραφεί στον καναπέ με μία ταινία και ένα ανοιχτό βιβλίο".

2. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία του και το να ταξιδεύει χωρίς περιορισμούς. Τι σημαίνουν λοιπόν τα Χριστούγεννα για αυτόν; Μια εορταστική "φυλακή" γεμάτη με παραδόσεις, υποχρεώσεις και καθημερινά ραντεβού με συγγενείς που μόνο βαρετά φαίνονται. Ο Τοξότης προτιμά να είναι έξω, να εξερευνά νέα μέρη, παρά να κάθεται σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που του φαίνεται περιοριστική και βαρετή.

Εκείνος ονειρεύεται να περάσει τα Χριστούγεννα στην παραλία ή να εξερευνά κάπου στον κόσμο, αντί να μπει στη διαδικασία να βγάλει μια εορταστική φωτογραφία με την οικογένεια. Τα φανταχτερά φώτα και τα παραδοσιακά έθιμα τον κουράζουν, και σε πολλές περιπτώσεις, το να τον υποχρεώσεις να συμμετάσχει σε τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να καταλήξει σε μια πραγματική μάχη.

3. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι ένα ζώδιο με έναν μόνο στόχο, την επιτυχία. Τι σημαίνει λοιπόν για εκείνον τα Χριστούγεννα; Χαμένη χρόνος. Για τον Αιγόκερω, οι γιορτές συνήθως σημαίνουν περισσότερο άγχος και λιγότερη παραγωγικότητα. Η ιδέα να σταματήσει για λίγες μέρες, να χαλαρώσει και να περάσει χρόνο με την οικογένεια του φαίνεται σαν κάτι που μπορεί να αναβληθεί μέχρι την επόμενη χρονιά, γιατί... έχει δουλειά να κάνει.

Εκείνος είναι ο πρώτος που θα προτείνει να «περάσουν τα Χριστούγεννα με μια ταχύτητα παραγωγικότητας» ή ακόμη και να ξεκινήσει να κάνει σχέδια για το επόμενο έτος την ημέρα των Χριστουγέννων, γιατί η δουλειά δεν περιμένει. Τα γιορτινά τραπέζια και οι έξοδοι για δείπνα είναι για εκείνον απλώς μία ακόμη «παράλειψη» στη λίστα με τα υποχρεωτικά πράγματα να κάνει.

