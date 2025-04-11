Αυτά είναι τα 3 ζώδια που πάντα υπεραναλύουν την ερωτική τους ζωή

Δεν είναι όλοι cool και χαλαροί όταν πρόκειται για το φλερτ ή τις σχέσεις. Ενώ κάποιοι μπορούν να αφεθούν σε casual καταστάσεις ή να δουν “πού θα πάει”, άλλοι θέλουν απαντήσεις — και τις θέλουν τώρα.

Διαβάστε ακόμα : Τα 3 ζώδια που φοβούνται την ταμπέλα της σχέσης αλλά τελικά είναι πιο δοσμένα σε αυτήν από άλλα!

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ζώδια που υπεραναλύουν τα πάντα, ειδικά την ερωτική τους ζωή. Αν γνωρίσουν κάποιον μέσω dating app, δεν θα αργήσουν να διαβάζουν πίσω από κάθε λέξη και emoji. Ψάχνουν για κρυφά νοήματα στα μηνύματα, παρατηρούν γλώσσα του σώματος, και εντοπίζουν σημάδια συμβατότητας ή… απιστίας. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, αυτοί το εξετάζουν.

Μετατρέπονται γρήγορα σε μικρούς ντετέκτιβ, συνήθως επειδή δεν θέλουν να χάνουν χρόνο με λάθος άτομα. Αν υποψιαστούν ότι το άλλο άτομο δεν είναι 100% εκεί, αρχίζουν το σκάψιμο. Cut to: να στέλνουν screenshots στις φίλες τους με την ερώτηση “Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό;”

Αυτό δεν σταματά απαραίτητα όταν η σχέση γίνεται επίσημη. Συνεχίζουν να ελέγχουν διαρκώς αν όλα πάνε καλά, αν βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με τον/την σύντροφο, ακόμα και χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Αν και για κάποιους αυτό το σενάριο είναι εξαντλητικό, για τους υπεραναλυτές είναι απλώς... Δευτέρα. Τους ηρεμεί το να συλλέγουν πληροφορίες και να αξιολογούν καταστάσεις. Δες παρακάτω τα 3 ζώδια που πάντα υπεραναλύουν τα ερωτικά τους:

Παρθένος

Οι Παρθένοι τα έχουν όλα οργανωμένα στη ζωή τους: δουλειά, καθαριότητα, ρουτίνες. Αλλά όταν πρόκειται για τον έρωτα, το μυαλό τους γίνεται... χαμός. Μετά από ένα ραντεβού, ένας Παρθένος θα παίζει ξανά και ξανά στο μυαλό του κάθε κουβέντα και κίνηση. “Τι εννοούσε με αυτό;” “Γιατί το είπε έτσι;” Κυβερνώνται από τον Ερμή, τον πλανήτη της σκέψης και επικοινωνίας, και γι’ αυτό δεν μπορούν να αγνοήσουν ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια. Συνήθως ζητούν γνώμες από φίλους και κάνουν λίστες με “υπέρ” και “κατά” για το αν κάποιος αξίζει να συνεχίσουν μαζί. Κάποιοι μπορεί να φτιάξουν μέχρι και... PowerPoint παρουσίαση για να αποφασίσουν!

Ζυγός

Ως ζώδιο που κυβερνάται από την Αφροδίτη, η αγάπη είναι σχεδόν εμμονή για τους Ζυγούς. Πάντα αναζητούν την τέλεια σχέση, το άλλο τους μισό, κι έτσι περνούν πολύ χρόνο σε dating apps και φαντασιώνονται ρομαντικά σενάρια. Μπορεί να ξεκινήσουν ένα ραντεβού με σκοπό να περάσουν καλά, αλλά αν δουν φλόγα, κολλάνε. Μετά αρχίζει ο καταιγισμός: μηνύματα στις φίλες με screenshots, φωνητικά, ανάλυση κάθε λέξης που ειπώθηκε.

Ως ζώδιο του αέρα, σκέφτονται με 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Και επειδή εκπροσωπούνται από τη ζυγαριά, ζητούν ισορροπία και δίκαιη συμπεριφορά. Αν κάτι δεν τους φαίνεται “σωστό”, δεν το αφήνουν έτσι. Μπορεί να overthinkάρουν, αλλά για αυτούς... είναι ρομαντικό.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες είναι συναίσθημα με πόδια. Ως ζώδιο του νερού, ζουν και αναπνέουν για τον ρομαντισμό, και γι’ αυτό τα υπεραναλύουν όλα. Θέλουν τη μεγάλη αγάπη, το παραμύθι, τον έρωτα-ταινία. Και ψάχνουν συνεχώς σημάδια ότι πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Επηρεασμένοι από τον Ποσειδώνα (φαντασία, όνειρα, ιδεαλισμός), οι Ιχθύες μπορούν να ερωτευτούν από ένα απλό “Καλημέρα” μήνυμα. Θα το σκεφτούν όλη μέρα και θα προσπαθούν να του δώσουν βαθύτερο νόημα.

Επειδή είναι και εξαιρετικά διαισθητικοί, καταλαβαίνουν αμέσως πότε κάτι αλλάζει. Αν ο/η άλλος/η στείλει μήνυμα στις 10 αντί για 9, θα σκεφτούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και επειδή είναι ευαίσθητοι, προσπαθούν πάντα να είναι 10 βήματα μπροστά για να προφυλαχτούν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.