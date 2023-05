Tom Hanks-Rita Wilson: Δεν υπήρξε επεισόδιο με υπάλληλο στο Φεστιβάλ Καννών – Τι πραγματικά συνέβη (video)

Ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, βρέθηκαν στις Κάννες για την πρεμιέρα της ταινίας «Asteroid City».

Tom Hanks and Rita Wilson dance together at the #Cannes premiere of #AsteroidCity. https://t.co/IdVkObloyc pic.twitter.com/3JTQTrymW2