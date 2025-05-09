Το ειδύλλιό τους επιβεβαιώθηκε με την εμφάνισή τους στο πάρτι γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Και ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) φάνηκε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον χρόνο του στο Λονδίνο με τη νέα του αγαπημένη, την ηθοποιό Άνα ντε Άρμας (Ana De Armas).

Σε βίντεο που κατέγραψε ένας φανατικός θαυμαστής, το ζευγάρι απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα σε ένα πάρκο της πρωτεύουσας. Περιτριγυρισμένη από την ασφάλεια, η Ana φόρεσε ένα ροζ μπλουζάκι και ένα skinny τζιν, ενώ το αξεσουάρ της ήταν μια τσάντα Louis Vuitton.

#TomCruise and #AnadeArmas out for a walk on her birthday on Thursday. They were also accompanied by the actress's friends. pic.twitter.com/sMkgrgwhms — Tom Cruise • news source (@tomcruisse62) May 3, 2025

«Είσαι στο Λονδίνο ελπίζοντας να συναντήσεις τον Harry Styles, αλλά η έκπληξη... Εμφανίζεται τυχαία ο Tom Cruise», έγραψε ο χρήστης στην ανάρτησή του. Το Σάββατο, ο Tom ήταν μαζί με τη νέα του φίλη, Ana De Armas, για να τιμήσουν τον φίλο τους, Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τα 50ά γενέθλιά του.

Το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ κατέβαλε προσπάθεια να κρατήσει μυστική τη σχέση του, φεύγοντας από το εστιατόριο τις πρώτες πρωινές ώρες και προστατευμένο πίσω από μεγάλες μαύρες ομπρέλες, πριν σκύψουν πίσω από τα καθίσματα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου για να αποφύγουν τους φωτογράφους.

Ενώ προσπαθούσαν να κρύψουν την κοινή τους παρουσία, ο Τομ, με μάτια μισόκλειστα από την κούραση, φάνηκε να βρίσκει την κατάσταση αρκετά διασκεδαστική, καθώς εθεάθη να γελάει, την ώρα που το στιγμιότυπο καταγραφόταν από τις κάμερες.

Οι φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στους δύο τους ξεκίνησαν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ οι κοινές τους εμφανίσεις αυξάνονται. Το ζευγάρι φάνηκε να επιβεβαιώνει τη σχέση του, καθώς ταξίδεψαν μαζί στο Λονδίνο, λίγες μέρες πριν από τα 37α γενέθλια της ηθοποιού.



