Tom Cruise-Ana De Armas: Το ζευγάρι απολαμβάνει τη βόλτα του σε πάρκο του Λονδίνου - Να δούμε πόσο θα αντέξει κι αυτό το ειδύλλιο… (video)

Περιτριγυρισμένη από την ασφάλεια, η ηθοποιός φόρεσε ένα ροζ μπλουζάκι και ένα skinny τζιν, ενώ το αξεσουάρ της ήταν μια τσάντα Louis Vuitton

Tom Cruise

Το ειδύλλιό τους επιβεβαιώθηκε με την εμφάνισή τους στο πάρτι γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Και ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) φάνηκε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον χρόνο του στο Λονδίνο με τη νέα του αγαπημένη, την ηθοποιό Άνα ντε Άρμας (Ana De Armas)

Σε βίντεο που κατέγραψε ένας φανατικός θαυμαστής, το ζευγάρι απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα σε ένα πάρκο της πρωτεύουσας. Περιτριγυρισμένη από την ασφάλεια, η Ana φόρεσε ένα ροζ μπλουζάκι και ένα skinny τζιν, ενώ το αξεσουάρ της ήταν μια τσάντα Louis Vuitton.

«Είσαι στο Λονδίνο ελπίζοντας να συναντήσεις τον Harry Styles, αλλά η έκπληξη... Εμφανίζεται τυχαία ο Tom Cruise», έγραψε ο χρήστης στην ανάρτησή του. Το Σάββατο, ο Tom ήταν μαζί με τη νέα του φίλη, Ana De Armas, για να τιμήσουν τον φίλο τους, Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τα 50ά γενέθλιά του. 

Το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ κατέβαλε προσπάθεια να κρατήσει μυστική τη σχέση του, φεύγοντας από το εστιατόριο τις πρώτες πρωινές ώρες και προστατευμένο πίσω από μεγάλες μαύρες ομπρέλες, πριν σκύψουν πίσω από τα καθίσματα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου για να αποφύγουν τους φωτογράφους.

Ενώ προσπαθούσαν να κρύψουν την κοινή τους παρουσία, ο Τομ, με μάτια μισόκλειστα από την κούραση, φάνηκε να βρίσκει την κατάσταση αρκετά διασκεδαστική, καθώς εθεάθη να γελάει, την ώρα που το στιγμιότυπο καταγραφόταν από τις κάμερες.

Οι φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στους δύο τους ξεκίνησαν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ οι κοινές τους εμφανίσεις αυξάνονται. Το ζευγάρι φάνηκε να επιβεβαιώνει τη σχέση του, καθώς ταξίδεψαν μαζί στο Λονδίνο, λίγες μέρες πριν από τα 37α γενέθλια της ηθοποιού. 
 

