Η εκλογή του νέου Ποντίφικα είχε έναν απρόσμενη θεατή: Harry Styles σε… «τσακώσαμε» (φωτό)

Ακόμη και ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι ίδιο μετά το Κονκλάβιο του 2025. Ο 31χρονος καλλιτέχνης εντοπίστηκε από θαυμαστές του στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την Πέμπτη 8 Μαΐου, όταν ο Πάπας Λέων ο 14ος εξελέγη διάδοχος του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας Φραγκίσκος άφησε την τελευταία του πνοή τον Απρίλιο, σε ηλικία 88 ετών.

Ο νικητής του Grammy εθεάθη φορώντας ένα μπλε σακάκι, γυαλιά ηλίου και ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ με την επιγραφή «Techno is My Boyfriend».

HARRY STYLES WAS AT THE VATICAN WAITING FOR THE RESULT OF THE NEW POPE pic.twitter.com/wjoJrP5y7V — sue ⭐️ (@hsgaaay) May 8, 2025

Οι φωτογραφίες του τραγουδιστή ανάμεσα στο πλήθος στο Βατικανό έγιναν αμέσως «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας θαυμαστής έγραψε στο Χ, δίπλα σε μια εικόνα του Πάπα Λέοντα ΙΔ': «Δεν ήξερε ο Πάπας ότι χαιρετούσε τον Harry Styles».

little did the pope know he was waving to harry styles😭 https://t.co/7pm5XMlmoi — 🕯️hs4 🕯️ (@stacheharry) May 8, 2025

Ο Στάιλς ολοκλήρωσε το 2023 την περιοδεία-ρεκόρ «Love on Tour», η οποία περιελάμβανε 15 εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και μια sold-out εμφάνιση στο Slane Castle στην κομητεία Meath της Ιρλανδίας. Η περιοδεία ακολούθησε την κυκλοφορία του άλμπουμ «Harry's House», το οποίο απέσπασε ένα Grammy ως άλμπουμ της χρονιάς το 2023.

HARRY STYLES EN TODAS PARTES 🧢



Quien parece haber vivido de cerca el histórico momento de la asunción del Papa #LeonXIV fue el cantante #HarryStyles. 🎶



En X, una usuaria relató que había divisado al cantante entre la multitud que aplaudía y esperaba el anuncio del nuevo Papa… pic.twitter.com/pJ1Ere8moG — Diario La Capital (@lacapital) May 8, 2025

Μετά την ολοκλήρωση της μακράς περιοδείας, ο Στάιλς έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο, εθεάθη να συμμετέχει σε μαραθώνιο στο Τόκιο, όπου νίκησε περισσότερους από 20.000 δρομείς με τον χρόνο τερματισμού του κάτω από 3:30.

