Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothee Chalamet) είχαν μια αμήχανη στιγμή στην προσπάθειά τους να φιληθούν και να διατρανώσουν τον έρωτά τους.

Ο ενθουσιασμένος Chalamet σηκώθηκε από τη θέση του μετά την ανακοίνωση του ονόματός του ως νικητή του βραβείου «David» στα βραβεία David di Donatello, στη Ρώμη. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά όταν έσκυψε προς τη σύντροφό του, Kylie Jenner, για ένα γρήγορο φιλί, ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name»… αστόχησε. Στο βίντεο φαίνεται η Κάιλι Τζένερ να φιλά τον αέρα!

Και, όπως είναι λογικό, οι θαυμαστές -ζουν γι’ αυτές τις στιγμές- σχολίασαν την αμήχανη στιγμή του ζευγαριού. «Αχ η στιγμή είναι τόσο ντροπιαστική για εκείνη», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Καμία απολύτως χημεία. Και δεν μπορεί καν να το προσποιηθεί».

Το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στην τελετή απονομής των βραβείων μετά από δύο χρόνια σχέσης. Ο 29χρονος Chalamet φρόντισε να κρατήσει την κοπέλα του κοντά του, ενώ πόζαραν για φωτογραφίες. Τύλιξε το χέρι του γύρω από τη μέση της σταρ των «Kardashians», ενώ εκείνη σήκωσε το χέρι της για να αγγίξει το δικό του. Κάποια στιγμή, η Jenner γύρισε το πρόσωπό της μακριά από τις κάμερες για να ψιθυρίσει κάτι στο αυτί του Chalamet.

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Απρίλιο του 2023. Τελικά επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί σε μία από τις συναυλίες της Beyonce στο Renaissance World Tour.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.