Madonna: Έχει στο μπάνιο της μηχάνημα που κοστίζει 23 χιλ. δολάρια - Αποκαλύφθηκε κατά λάθος… (video)

Η Μαντόνα αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα ιατρική συσκευή στο μπάνιο του πολυτελούς σπιτιού της αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» - οι θαυμαστές της οποίας εντόπισαν πρόσφατα μια σημαντική αλλαγή στο πρόσωπό της - δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok με τον νεότερο φίλο της, Akeem Morris, 29 ετών, το οποίο τραβήχτηκε από το σπίτι της στο Upper East Side.

Η τραγουδίστρια, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2020, και ο σύντροφός της εκτελούσαν χορευτικές κινήσεις, αλλά ήταν η μεγάλη λευκή ιατρική συσκευή στο πίσω μέρος που προκάλεσε την περιέργεια των θαυμαστών.

Πρόκειται για μια συσκευή που κοστίζει 23.000 δολάρια σε ορισμένες ιστοσελίδες λιανικής πώλησης, όπως γράφει η «Daily Mail». Το μηχάνημα χρησιμοποιεί τη φωτοβιοδιαμόρφωση (Photobiomodulation – PBM), μια μη επεμβατική θεραπεία που παράγει φως χαμηλής έντασης για τη διέγερση των κυτταρικών λειτουργιών και την ενεργοποίηση διαδικασιών αναγέννησης και επούλωσης στους ιστούς του σώματος. Η συσκευή χρησιμοποιείται σε διάφορους ιατρικούς τομείς, όπως η φυσιοθεραπεία, η οδοντιατρική, η δερματολογία και η γενική ιατρική.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η συγκεκριμένη χρήση της συσκευής από τη Μαντόνα. Αν και είναι πιθανό να τη χρησιμοποιεί για να τη βοηθήσει στην ανάρρωση ή να διαχειριστεί τον πόνο που σχετίζεται με τη χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2020 και έναν σημαντικό τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη το ίδιο έτος.

Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αισθητικούς λόγους, όπως η αναζωογόνηση του δέρματος και η σύσφιξη του δέρματος.



Πηγή: skai.gr

