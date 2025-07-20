Χάιντι Κλουμ: Βουτάει τόπλες στη θάλασσα και αποθεώνεται - Δείτε βίντεο

Η Χάιντι Κλουμ βουτάει τόπλες στη θάλασσα χωρίς... φόβο και πάθος και αποθεώνεται από τους θαυμαστές της. Με λεζάντα «Μήνας του Μέλιτος» το μοντέλο βουτάει στα σμαραγδένια νερά αδιευκρίνιστου θέρετρου στο οποίο βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της.

Η Κλουμ, 52 χρόνων σήμερα, (αν και δεν φαίνεται...) είναι γέννημα θρέμμα της Δυτικής Γερμανίας, αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκλάντμπαχ, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κολονία. Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret παρουσιάζει συχνά-πυκνά τη… γυμνή της αλήθεια. Εκτός από «βασίλισσα της πασαρέλας», επιτυχημένη τηλεοπτική περσόνα με πολυετή παρουσία στο «Next Top Model», το «Project Runway», για το οποίο μάλιστα τιμήθηκε με βραβείο Emmy το 2013, και το «Αμερική έχεις ταλέντο», είναι και δαιμόνια επιχειρηματίας. «Εμπορεύεται» τον εαυτό της και συνάπτει προσοδοφόρες συνεργασίες με πολλές εταιρείες.

Για να δείτε το βίντεο πατήστε στο ένθετο του Instagram:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.