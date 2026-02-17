Το μυστικό της Τζέιν Σέιμουρ στα 75: Αυτές είναι οι διατροφικές της συνήθειες

Η Τζέιν Σέιμουρ μοιράστηκε τα μυστικά της για να παραμείνει σε φόρμα και υγιής, καθώς γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, αποκάλυψε πώς διατηρεί την καλλίγραμμη σιλουέτα της από την εφηβεία της και περιέγραψε λεπτομερώς την προσέγγισή της στη διατροφή.

«Λατρεύω τον μεσογειακό τρόπο διατροφής, λειτουργεί πολύ καλά και έχει ωραία γεύση, περιλαμβάνει πολλά νόστιμα φαγητά όπως ντομάτες, ελιές και ψάρια», είπε η σταρ της ταινίας «Somewhere in Time».

Η διάσημη ηθοποιός εξήγησε ότι απολαμβάνει ελαφριά πρωινά και τρώει μόνο ένα κύριο γεύμα την ημέρα, γύρω στις 1:30 μ.μ. «Ξεκινώ τη μέρα μου με καφέ και βραστά αυγά για πρωτεΐνες, και μόνο αργότερα, γύρω στο μεσημέρι, τρώω ένα πλήρες γεύμα, γιατί τότε μπορώ να το απολαύσω πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Λατρεύω το ψάρι και τα λαχανικά, και καλλιεργώ πολλά χόρτα στην αυλή μου, τα οποία μου αρέσει να χρησιμοποιώ».

Η Βρετανίδα ηθοποιός είπε ότι τα απογευματινά της σνακ περιλαμβάνουν λαχανικά με χούμους, φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς, σημειώνοντας ότι προτιμά τα αλμυρά τρόφιμα από τα γλυκά. «Λατρεύω τους ξηρούς καρπούς», δήλωσε η ηθοποιός. «Είμαι λάτρης των αλμυρών γεύσεων, μου αρέσει το αλάτι».

Η Τζέιν Σέιμουρ τόνισε ότι δεν πιστεύει στις δίαιτες, αλλά μόνο στην κατανάλωση υγιεινών τροφών που της αρέσουν, αντί να περιορίζει τον εαυτό της. «Πρέπει να συνεχίζεις να κινείσαι!», ανέφερε χαμογελώντας. Μάλιστα, η ίδια τόνισε ότι το οικογενειακό της ιστορικό έχει επηρεάσει την προσήλωσή της στη διατήρηση της υγείας της.

«Πρώτα απ' όλα, στην οικογένειά μου υπάρχουν περιπτώσεις καρδιακών παθήσεων, οπότε πηγαίνω στον γιατρό και κάνω τακτικά εξετάσεις για να δω σε ποια κατάσταση βρίσκομαι και τι πρέπει να κάνω. Εν τω μεταξύ, γυμνάζομαι, τρώω υγιεινά, κοιμάμαι, προσπαθώ να μην αγχώνομαι πολύ. Έτσι, δίνω προσοχή σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες».

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη γήρανση, λέγοντας σε συνέντευξή της στο Fox News ότι αισθάνεται ότι βρίσκεται στην ακμή της ζωής της αυτή τη στιγμή. «Οι άνθρωποι με ρωτούν αν έχω μια μέρα ''εξαίρεσης'' από τη διατροφή μου και τους απαντώ ότι δεν κάνω ποτέ δίαιτα, απλά κάνω καλές επιλογές και τις ακολουθώ.

Αν νομίζεις ότι κάνεις δίαιτα, θα χάσεις τον έλεγχο, θα κάνεις εξαίρεση», συνέχισε η Τζέιν Σέιμουρ. «Αλλά αν βρεις υγιεινά τρόφιμα που σου αρέσουν πραγματικά και σε κάνουν να νιώθεις καλά, δεν θα νιώθεις ποτέ ότι στερείσαι κάτι. Το να είμαι υγιής με κάνει να νιώθω καλά, με κρατάει σε φόρμα, μου δίνει ενέργεια», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

