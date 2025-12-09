Ζω τη δεύτερη νιότη μου - Η Τζέιν Σέιμουρ αποκαλύπτει την απίστευτη σεξουαλική της ζωή στα 74

Η θρυλική ηθοποιός, Τζέιν Σέιμουρ, σε πρόσφατη συνέντευξή της, άνοιξε την καρδιά της αποκαλύπτοντας ότι, παρά τα 74 χρόνια της, νιώθει «πιο ζωντανή και ενεργή σεξουαλικά από ποτέ», χάρη στη σχέση της με τον John Zambetti. Η εξομολόγησή της φαίνεται ότι «άγγιξε» πολλούς θαυμαστές της, αλλά ανέδειξε και μια μεγάλη αλήθεια: ότι το πάθος, η ευτυχία και η αγάπη δεν έχουν ηλικία. Επίσης, η δήλωσή της όχι μόνο συζητήθηκε εκτενώς στα διεθνή μέσα, αλλά άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από την ηλικία, τη γυναικεία σεξουαλικότητα και την αυτοδιάθεση.

Ο έρωτας με τον John Zambetti

Η σχέση της με τον John Zambetti, μουσικό και ροκ περσόνα με μακρά διαδρομή στη σκηνή, φαίνεται να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη θετική μεταμόρφωση της ηθοποιού. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από το φιλικό τους περιβάλλον και, σύμφωνα με την ηθοποιό, ένιωσαν από την αρχή μια «αβίαστη οικειότητα» που εξελίχθηκε σε έναν γεμάτο ενέργεια και πάθος δεσμό.

Η ίδια δηλώνει ότι ο σύντροφός της τής προσφέρει ασφάλεια, κατανόηση και συντροφικότητα, τρία στοιχεία που θεωρεί πλέον θεμέλια για μια υγιή σχέση. Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και το γεμάτο πρόγραμμά της, η ηθοποιός τονίζει ότι ο δεσμός τους της δίνει δύναμη και ισορροπία.

«Είμαι σεξουαλικά ενεργή»

Η φράση της Τζέιν Σέιμουρ, ότι είναι «σεξουαλικά ενεργή», ξάφνιασε πολλούς όχι για το περιεχόμενο, αλλά για το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που συχνά θεωρείται ταμπού για τις γυναίκες άνω των 60. Η ηθοποιός δεν δίστασε να τονίσει ότι η σεξουαλική ζωή δεν «σβήνει» με την ηλικία, ούτε πρέπει να συνδέεται με στερεότυπα ή περιορισμούς. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ίδια, η ωριμότητα προσφέρει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και βαθύτερη κατανόηση του σώματος και των αναγκών του. Με τον τρόπο αυτό, η ηθοποιός θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ότι η σεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται κανείς.

Jane Seymour, 74, brags she’s ‘very sexually active’ with rocker beau https://t.co/5SchHH7i5z pic.twitter.com/ZXpe096Yxt — New York Post (@nypost) December 8, 2025

Όπως έχει δηλώσει, συχνά χρειάζεται… να υπενθυμίζει στον εαυτό της την πραγματική της ηλικία. «Μέσα μου νιώθω 20 με 30 χρόνια νεότερη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η φυσική της κατάσταση, η θετική της στάση και η διαρκής ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες φαίνεται ότι της χαρίζουν μια εντυπωσιακή αίσθηση νεότητας. Η ηθοποιός, που έγινε διεθνώς γνωστή ως Bond girl στην ταινία «Live and Let Die», δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν ρόλο. Η καριέρα της εξελίχθηκε σε μια διαδρομή γεμάτη χαρακτήρες, πρωτοβουλίες και επιτυχίες που την τοποθέτησαν ανάμεσα στις εμβληματικότερες παρουσίες του θεάματος.

Πηγή: skai.gr

