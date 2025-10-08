Τιμοτέ Σαλαμέ: Αποχαιρέτησε τις μπούκλες του και αυτό είναι το νέο του κούρεμα (video)

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) αποχαιρέτησε τις εντυπωσιακές του μπούκλες εν όψει της κυκλοφορίας της ταινίας του, «Marty Supreme». Ο διάσημος ηθοποιός έκανε την «αποκάλυψη» μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αφού είχε προκαλέσει την περιέργεια των θαυμαστών του για το νέο του «look». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χαρακτηριστικές του μπούκλες ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της εικόνας του στα μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος έκανε το ντεμπούτο του με το νέο του κούρεμα στο Instagram Live, το οποίο αργότερα μοιράστηκε ως βίντεο κλιπ στον λογαριασμό του. Στο βίντεο, ένας άγνωστος άνδρας φοράει ένα μπλε ναυτικό φούτερ Marty Supreme, με μια πορτοκαλί μπάλα μπόουλινγκ στο κεφάλι. Οι πορτοκαλί μπάλες πινγκ-πονγκ πετούν γύρω από αυτόν τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος κάθεται μέσα σε ένα κοντέινερ. Ο άνδρας είναι εντελώς ατάραχος από ό,τι συμβαίνει γύρω του.

Ο μυστηριώδης άνδρας αποκαλύπτεται ότι είναι ο ίδιος ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος επιδεικνύει το νέο του κούρεμα. Ο αφοσιωμένος ηθοποιός είναι γνωστός για το ότι δίνει τα πάντα για τους ρόλους του, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη για τους θαυμαστές του.

Το βίντεο τελειώνει με την κάμερα να εστιάζει στο πρόσωπο του ηθοποιού, καθώς ανακοινώνει: «Το Marty Supreme είναι μια αμερικανική ταινία που θα βγει τα Χριστούγεννα του 2025». Το βίντεο τελειώνει με τον 29χρονο υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό να απομακρύνεται.

