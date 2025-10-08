Εύα Χερτζίκοβα: Ήταν μοντέλο της Victoria's Secret και πόζαρε γυμνή για το «Playboy» - Δείτε πώς είναι σήμερα στα 52 της

Η Εύα Χερτζίκοβα (Eva Herzigova) ήταν μοντέλο της Victoria's Secret τη δεκαετία του 1990. Έκανε το μεγάλο της «μπαμ» με τη διάσημη διαφήμιση της Wonderbra το 1994, με το σύνθημα «Hello Boys», που έγινε εμβληματικό. Αυτή η καμπάνια όχι μόνο ανέδειξε την Εύα ως πρόσωπο-σύμβολο, αλλά και άλλαξε λίγο το πώς αντιμετωπίζονται οι διαφημίσεις εσωρούχων, είτε με αντιδράσεις είτε με θαυμασμό. Η όμορφη αυτή γυναίκα πόζαρε γυμνή για το περιοδικό «Playboy», του Hugh Hefner, πριν από 20 χρόνια.

Αυτό που κάνει την Εύα Χερτζίκοβα ξεχωριστή δεν είναι απλώς η εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ενσάρκωσε την έννοια του «supermodel», διατηρώντας, όμως, προσωπικότητα, μυαλό και διάρκεια σε μια βιομηχανία που συχνά «καίει» τα πρόσωπά της γρήγορα.

Πριν από λίγες ημέρες, το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας της Chanel κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, στο Παρίσι, μαζί με τη Nicole Kidman και τη Margot Robbie. Η 52χρονη Εύα Χερτζίκοβα έδειχνε εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Και είναι αλήθεια ότι η Χερτζίκοβα δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο της μόδας, αλλά είναι ένα «σύμβολο». Έχει ζήσει την ακμή της βιομηχανίας, έχει διαπρέψει, έχει αλλάξει προτεραιότητες και, παρότι περνούσαν τα χρόνια, έχει έναν τρόπο να παραμένει σημαντική. Η καριέρα της δεν βασίστηκε μόνο στην εμφάνιση, αλλά στην αίσθηση του στυλ, στο ήθος και στην ικανότητα να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Ήταν και παραμένει ένα από τα γνωστά supermodels της εποχής της, με δουλειές με διάσημους οίκους μόδας, εμφανίσεις σε Vogue, Elle, Harper’s Bazaar κ.ά., πασαρέλες για μεγάλους σχεδιαστές και διαφημιστικές καμπάνιες.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.